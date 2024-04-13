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    В Петербурге мосты останутся сведёнными в ночь на воскресенье, но по Литейному будет не проехать

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    Водителям и пешеходом можно не спешить в ночь на воскресенье, чтобы успеть до разводки мостов: её не будет, но без ограничений не обойдётся.

    В ночь на 14 апреля мосты не разводятся, поскольку на это не поступало соответствующих заявок, сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте». Однако на Литейном вводятся ограничения, связанные с внутренними работами. Мост будет закрыт для транспорта и пешеходов с 1:40 до 4:45.

    Утверждённый график разводки мостов Петербурга в навигационный период 2024 года «Мостотрест» опубликовал в начале апреля. На Неве и Малой Неве навигация должна была стартовать с 10-го числа, но мосты и в ту ночь разводить не стали из-за отсутствия заявок.

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