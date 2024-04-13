Губернатор Шумков: «есть голова паводка, есть хвост паводка»

Длина волны, идущей на Курган со стороны Казахстана, составляет 30–50 километров, заявил глава Курганской области Вадим Шумков. Об этом 13 апреля сообщает РИА Новости. Ранее Шумков заявил, что через несколько дней паводок придет во все муниципалитеты региона по течению реки Тобол.



«Вода идет в виде змеи: есть голова паводка, есть хвост паводка. Голова паводка проходит Притобольный район, двигается в сторону Кургана. Длина — 30–50 километров, масса воды очень большая», — цитирует агентство заявление Шумкова на встрече с населением и сотрудниками МЧС.

