Губернатор Шумков: «есть голова паводка, есть хвост паводка»

Длина волны, идущей на Курган со стороны Казахстана, составляет 30–50 километров, заявил глава Курганской области Вадим Шумков. Об этом 13 апреля сообщает РИА Новости. Ранее Шумков заявил, что через несколько дней паводок придет во все муниципалитеты региона по течению реки Тобол.
«Вода идет в виде змеи: есть голова паводка, есть хвост паводка. Голова паводка проходит Притобольный район, двигается в сторону Кургана. Длина — 30–50 километров, масса воды очень большая», — цитирует агентство заявление Шумкова на встрече с населением и сотрудниками МЧС.
По данным МЧС, на утро субботы в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка.
Напомним, из-за экстремального паводка частично затоплены Самарская, Брянская, Московская области, Алтайский край, под угрозой остается Челябинская область. По данным оперативных служб, в общей сложности в России в зоны подтопления попали более 13 тысяч домов.
В Оренбургской области наводнение настолько серьезное, что его видно из космоса — посмотреть можно здесь.