ДТП с трамваем, врезавшимся в толпу пешеходов на Наличной, стало уголовным делом

Уголовно дело возбуждено после ДТП с трамваем на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурга, в котором пострадали люди. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленинградской области.



В ДТП с трамваем, врезавшимся в толпу людей на пешеходном переходе на Наличной улице в Петербурге, травмы получили три человека. 45-летняя женщина доставлена в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Двое мужчин — 22 и 42 лет — доставлены в Елизаветинскую больницу в состоянии средней степени тяжести.



Уточняется, что трамвай по неустановленной причине выехал на регулируемый пешеходный переход на красный запрещающий сигнал светофора, где совершил наезд на трех пешеходов.

