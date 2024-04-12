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    Трамвай наехал на пешеходов. Видео

    ДТП с трамваем, врезавшимся в толпу пешеходов на Наличной, стало уголовным делом

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    Уголовно дело возбуждено после ДТП с трамваем на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурга, в котором пострадали люди. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

    В ДТП с трамваем, врезавшимся в толпу людей на пешеходном переходе на Наличной улице в Петербурге, травмы получили три человека. 45-летняя женщина доставлена в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Двое мужчин — 22 и 42 лет — доставлены в Елизаветинскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

    Уточняется, что трамвай по неустановленной причине выехал на регулируемый пешеходный переход на красный запрещающий сигнал светофора, где совершил наезд на трех пешеходов.

    Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится расследование.

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