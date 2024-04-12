«Горизонт» событий: куратора разработки соцсети для Минпросвещения задержали по обвинению в мошенничестве

Ярослав Демченко, ранее занимавший пост директора проекта «Гостех» компании «Цифрум», 12 апреля был арестован Тверским судом Москвы по обвинению в мошенничестве. О задержании Демченко стало известно из материала ТАСС.
Следствие считает Демченко причастным к хищению 38 миллионов рублей (мошенничество в особо крупном размере; ч. 4 ст. 159 УК РФ), случившемуся, вероятно, при разработке заказанной Минпросвещения РФ социальной сети «Горизонт». Сторона обвинения утверждает, что соцсеть не работает, а при ее создании, которое курировал Демченко, допускались нарушения.
Разработчик свою вину не признал, заявив, что «система работала», а он «как компетентный специалист готов разобраться в истине». Ожидается, что защита обжалует арест; в случае если вина Демченко будет доказана, ему будет грозить лишение свободы до десяти лет.
Ранее в офисе разработчика системы бронирования билетов «Леонардо» прошли обыски.