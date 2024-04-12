В Петербурге пробки 8 баллов

Петербург стоит в пятничных 8-балльных пробках. Это на 2 балла больше, чем обычно в это время в пятницу.

По данным сервиса «Яндекс-Навигатор», на КАД необычно плотная пробка на внутреннем кольце от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе. Семь километров там можно ехать больше часа. Обычно этот участок можно проехать за 11 минут.