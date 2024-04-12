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    Активное Росимущество: рыбопромышленные компании, связанные с «крабовым королем», перешли в собственность государства

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    Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) получило контроль над восемью рыбопромышленными компаниями Дальнего Востока. Эти активы считаются связанными с так называемым «крабовым королем» Олегом Каном и его семьей. Внимание на внесенные в ЕГРЮЛ сведения, фиксирующие переход компаний в государственную собственность, 12 апреля обратил «Интерфакс».

    Олег Кан — крупный сахалинский рыбопромышленник, в отношении которого ранее было возбуждено несколько уголовных дел (одно из которых — дело об организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко), а его компанию подозревали в незаконном экспорте морских деликатесов. Ранее адвокаты Кана сообщили, что «крабовый король» умер, но генпрокуратура сочла это инсценировкой.

    В собственность государства перешли «Приморская рыболовная компания», «Курильский универсальный комплекс», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин». Накануне Росимуществу достался крупнейший производитель вина «Кубань-Вино».

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