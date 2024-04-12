Активное Росимущество: рыбопромышленные компании, связанные с «крабовым королем», перешли в собственность государства

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) получило контроль над восемью рыбопромышленными компаниями Дальнего Востока. Эти активы считаются связанными с так называемым «крабовым королем» Олегом Каном и его семьей. Внимание на внесенные в ЕГРЮЛ сведения, фиксирующие переход компаний в государственную собственность, 12 апреля обратил «Интерфакс».



Олег Кан — крупный сахалинский рыбопромышленник, в отношении которого ранее было возбуждено несколько уголовных дел (одно из которых — дело об организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко), а его компанию подозревали в незаконном экспорте морских деликатесов. Ранее адвокаты Кана сообщили, что «крабовый король» умер, но генпрокуратура сочла это инсценировкой.