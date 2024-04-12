Российская «дочка» Google потребовала 10 миллиардов рублей у материнской компании

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский просит арбитражный суд Москвы признать незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей, пишет 11 апреля РИА Новости.
Конкурсный управляющий «Гугла» просит применить последствия недействительности этих сделок в виде взыскания с Google International LLC почти 10 миллиардов рублей.
В заявлении говорится, что Google International LLC, единственный участник «Гугла», в декабре 2020 года принял решение о распределении нераспределенной прибыли российской «дочки» прошлых лет за 2015–2017 годы в размере до 10 миллиардов рублей. Эти дивиденды в размере около 128,7 миллиона долларов (около 9,5 миллиарда рублей на тот момент) были выплачены в декабре 2021 года. Еще 500 миллионов рублей «Гугл» выплатил в бюджет в качестве налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранным организациям.
В заявлении Таляровского отмечается, что решения и сделки происходили на фоне судебного разбирательства в российских судах с медиахолдингом «Царьград», закончившегося присуждением структурам Google многомиллиардной прогрессивной судебной неустойки.
Конкурсный управляющий считает, что сделки являются недействительными, так как были осуществлены в преддверии банкротства «Гугла» и направлены на причинение вреда кредиторам.
В заявлении Таляровского говорится, что по состоянию на 10 января 2024 года в реестр кредиторов ООО «Гугл» включены требования кредиторов второй очереди в размере около 285 миллионов рублей, требования кредиторов третьей очереди в размере более 20,3 миллиарда рублей, требования кредиторов по взысканию неустоек и применению иных финансовых санкций в размере более 33 миллиардов рублей. Текущие требования составляли около 6,4 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО «Гугл» банкротом и открыл в компании конкурсное производство. На момент первого собрания кредиторов в августе 2023 года в реестр «дочки» Google были включены требования сумму около 20,2 миллиарда рублей, из них около 19,6 миллиарда — требования ФНС.