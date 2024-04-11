Сотрясение мозга на день рождения. На девушку упал дорожный знак в Московском районе Петербурга

Плохо закрепленный дорожный знак упал на женщину в день ее рождения, 11 апреля. Женщине вызвали скорую, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Празднование пришлось отложить на неопределенный срок.

Днём 41-летняя петербурженка хотела арендовать самокат: она включала его, настраивала под себя, чтобы отправиться за ребенком в школу. И как раз в этот момент на нее сзади упал дорожный знак, из-за чего женщина упала на колени, дополнительно ударилась о самокат и потеряла сознание. После вызова скорой ей пришлось провести в травматологии порядка пяти часов. Пострадавшая предполагает, что это могло случиться из-за сильного ветра. Металлический дорожный знак не был закреплен в асфальте, его удерживало только основание.

«Меня тошнило, кружило, сейчас всё болит, в том числе голова. Отлёживаюсь дома. Отмечать день рождения в ближайшее время не смогу: двигаться, шевелиться особо нельзя, много других ограничений. Мы с близкими хотели пойти в сауну, теперь это тоже нельзя. Вот думаю: куда жаловаться, куда писать заявления, чтобы этот знак там так не стоял?» — рассказала «Фонтанке» Елена.

Инцидент произошел рядом с домом на Дунайском, 23. Женщина предполагает, что этот дорожный знак можно было бы установить иначе — по крайней мере так, чтобы он не падал на людей. По ее словам, он находится на этом месте давно.



Ранее «Фонтанка» писала о том, что дорожный знак травмировал женщину на Театральной площади, у Мариинского театра.

