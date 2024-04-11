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    Сотрясение мозга на день рождения. На девушку упал дорожный знак в Московском районе Петербурга

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    3 комментария

    Плохо закрепленный дорожный знак упал на женщину в день ее рождения, 11 апреля. Женщине вызвали скорую, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Празднование пришлось отложить на неопределенный срок.

    Фото: предоставлено пострадавшей
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    Днём 41-летняя петербурженка хотела арендовать самокат: она включала его, настраивала под себя, чтобы отправиться за ребенком в школу. И как раз в этот момент на нее сзади упал дорожный знак, из-за чего женщина упала на колени, дополнительно ударилась о самокат и потеряла сознание. После вызова скорой ей пришлось провести в травматологии порядка пяти часов. Пострадавшая предполагает, что это могло случиться из-за сильного ветра. Металлический дорожный знак не был закреплен в асфальте, его удерживало только основание.

    Фото: предоставлено пострадавшей
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    «Меня тошнило, кружило, сейчас всё болит, в том числе голова. Отлёживаюсь дома. Отмечать день рождения в ближайшее время не смогу: двигаться, шевелиться особо нельзя, много других ограничений. Мы с близкими хотели пойти в сауну, теперь это тоже нельзя. Вот думаю: куда жаловаться, куда писать заявления, чтобы этот знак там так не стоял?» — рассказала «Фонтанке» Елена.

    Инцидент произошел рядом с домом на Дунайском, 23. Женщина предполагает, что этот дорожный знак можно было бы установить иначе — по крайней мере так, чтобы он не падал на людей. По ее словам, он находится на этом месте давно.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что дорожный знак травмировал женщину на Театральной площади, у Мариинского театра.

    Фото: предоставлено пострадавшей
    Фото: предоставлено пострадавшей

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    Комментарии 3

    Antuan Rokanten11 Апр 2024 в 21:21
    Плохо, что знак был не закреплен. Плохо, что женщина хотела взять самокат.
    +5−0
    Бородин П.Т.11 Апр 2024 в 21:03
    Сама наверно знак и сбила.
    +1−0
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