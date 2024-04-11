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    Миссия Ирана при ООН заявила, при каких условиях страна могла бы отказаться от ответа на удар Израиля по консульству

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    Иран готов отказаться от ударов по территории Израиля в случае, если Совет Безопасности ООН осудит атаку Израиля по дипломатическим объектам исламской республики. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Ирана при ООН, которое 11 апреля приводит ТАСС.

    В тексте удар Израиля по дипмиссии в Дамаске назван «агрессивным актом». В случае, если бы «виновные были привлечены к ответственности, то необходимости наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать».

    Ближневосточный конфликт может в ближайшее время серьезно расшириться после нанесения Ираном или его прокси-структурами ракетных ударов по территории Израиля. Об этом стало известно из материала агентства Блумберг. Со ссылкой на несколько анонимных источников, знакомых с данными разведок США и Израиля, утверждается, что атаки высокоточными ракетами или беспилотниками — «почти гарантированные» и ожидаются уже в ближайшие дни. Наиболее вероятными целями могут стать военные и правительственные израильские объекты.

    1 апреля Израиль нанес удары с воздуха по Дамаску, в результате было разрушено здание консульства Ирана в Сирии. По данным сирийского информагентства Alalam, у здания консульства погибли как минимум три человека, в том числе генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди и его помощник. Телеканал «Аль-Арабия» утверждал, что погибли 8 человек.

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    Комментарии 1

    Slava_Rossii211 Апр 2024 в 19:48
    Иранские власти последствий-то не боятся?
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