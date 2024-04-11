Миссия Ирана при ООН заявила, при каких условиях страна могла бы отказаться от ответа на удар Израиля по консульству

Иран готов отказаться от ударов по территории Израиля в случае, если Совет Безопасности ООН осудит атаку Израиля по дипломатическим объектам исламской республики. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Ирана при ООН, которое 11 апреля приводит ТАСС.



В тексте удар Израиля по дипмиссии в Дамаске назван «агрессивным актом». В случае, если бы «виновные были привлечены к ответственности, то необходимости наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать».



Ближневосточный конфликт может в ближайшее время серьезно расшириться после нанесения Ираном или его прокси-структурами ракетных ударов по территории Израиля. Об этом стало известно из материала агентства Блумберг. Со ссылкой на несколько анонимных источников, знакомых с данными разведок США и Израиля, утверждается, что атаки высокоточными ракетами или беспилотниками — «почти гарантированные» и ожидаются уже в ближайшие дни. Наиболее вероятными целями могут стать военные и правительственные израильские объекты.

