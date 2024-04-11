Bloomberg: разведка США считает удар Ирана по Израилю неминуемым

Ближневосточный конфликт может в ближайшее время серьезно расшириться после нанесения Ираном или его прокси-структурами ракетных ударов по территории Израиля. Об этом стало известно 11 апреля из материала агентства Блумберг. Со ссылкой на несколько анонимных источников, знакомых с данными разведок США и Израиля, утверждается, что атаки высокоточными ракетами или беспилотниками - «почти гарантированные» и ожидаются уже в ближайшие дни. Наиболее вероятными целями могут стать военные и правительственные израильские объекты.

Удар по Израилю Иран пригрозил нанести в отместку за нападение на дипломатический комплекс в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные чиновники.