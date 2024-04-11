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    Bloomberg: разведка США считает удар Ирана по Израилю неминуемым

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    1 комментарий

    Ближневосточный конфликт может в ближайшее время серьезно расшириться после нанесения Ираном или его прокси-структурами ракетных ударов по территории Израиля. Об этом стало известно 11 апреля из материала агентства Блумберг. Со ссылкой на несколько анонимных источников, знакомых с данными разведок США и Израиля, утверждается, что атаки высокоточными ракетами или беспилотниками - «почти гарантированные» и ожидаются уже в ближайшие дни. Наиболее вероятными целями могут стать военные и правительственные израильские объекты.

    Удар по Израилю Иран пригрозил нанести в отместку за нападение на дипломатический комплекс в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные чиновники.

    Израиль уже учитывает опасность ракетных обстрелов со стороны Ирана или его союзников при планировании наступления на Рафах в секторе Газа. Ранее в связи с угрозой обстрелов уже была приостановлена работа 28 посольств и консульств.

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    ИзраильБлумбергИранБлижний ВостокКонфликт
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    Комментарии 1

    Эд Хэммет11 Апр 2024 в 12:20
    Флаг им в руки. Израиль и США готовы. Дальше израильтяне поднимут F35, американцы першинги запустят. Попкорна много не понадобится. Представление будет совсем коротким.
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