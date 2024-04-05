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    Sky news: Израиль приостановил работу 28 посольств и консульств, опасаясь действий Ирана

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    15 комментариев

    Израиль приостановил работу 28 консульств и посольств по всему миру, опасаясь возможных действий со стороны Ирана, утверждает 5 апреля телеканал Sky news — Arabiya.

    По информации телеканала, это связано с тем, что Иран якобы угрожает ответить на удар по консульству в Дамаске. Радиостанция Kan также сообщает, что в рамках «беспрецедентной готовности» к ожидаемому ответу Ирана израильский МИД по согласованию с силовиками решил эвакуировать ряд своих посольств по всему миру. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари говорит, что военные Израиля «готовы к любому развитию событий». В МИД Израиля не стали комментировать ТАСС информацию СМИ об эвакуации посольств, источник агентства утверждает, что она «не соответствует действительности».

    1 апреля Израиль нанес удары с воздуха по Дамаску, в результате было разрушено здание консульства Ирана в Сирии. По данным сирийского информагентства Alalam, у здания консульства погибли как минимум три человека, в том числе генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди и его помощник. Телеканал «Аль-Арабия» утверждал, что погибли 8 человек.

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    Комментарии 15

    Гость05 Апр 2024 в 11:01
    Иран добился своего! Посольства Израиля не работают.
    +0−0
    твой отец ля05 Апр 2024 в 10:46
    а что случилось? их то за шо?
    +0−0
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