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    Началось — уже есть жертвы. Автомобилистов предупреждают о сезонной миграции лосей

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    2 комментария

    В Ленинградской области и соседних регионах начинается сезонная миграция лосей. Об этом 11 апреля напоминает Северо-Западное управление Росприроднадзора. Информация предназначена прежде всего водителям — поскольку лоси выходят к автомобильным дорогам и ПДД не соблюдают.

    Фото: bgsmith / iStock
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    «Пик активности лосей прогнозируется к середине апреля — началу мая, когда у животных начнет появляться потомство. Самка с появлением нового потомства отгоняет от себя лосят, появившихся на свет год назад. Молодые лоси начнут самостоятельную жизнь, и в этот период животные станут хаотично перемещаться в пределах своего ареала», — сказано в сообщении Росприроднадзора.

    Не станет безопаснее и летом — в это время лоси ищут на открытых участках спасения от жалящих насекомых, количество которых в лесу возрастает.

    Водителям советуют быть особенно внимательными в темное время суток. Если заметили на обочине дороги животное, лучше притормозить и пропустить его. Сигналить не стоит — лосей это не впечатляет, но может разозлить.

    Напомним, как раз сегодня «Фонтанка» писала о первой «сезонно-лосиной» аварии. Серьёзное ДТП произошло ночью 11 апреля на автодороге Петербург — Псков в Гатчинском районе Ленобласти. На 67-м километре, в Рождественском сельском поселении, Ford Fusion сбил лося-подростка, от удара выехал на встречную полосу и вылетел в кювет; водитель погиб на месте.

    Фото: bgsmith / iStock

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    Комментарии 2

    DMaster11 Апр 2024 в 17:29
    Лось не жаба, волонтеров на перенос через дорогу не найти.
    +0−1
    Ihtamnet11 Апр 2024 в 17:27
    Надо обязать лосей поблюдать ПДД, носить светоотражающие элементы и шлемы.
    +0−1
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