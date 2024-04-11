На Чукотке ищут родителей девочки, чей снегоход провалился под лёд. Ребёнок найден мёртвым, двое оленеводов пропали во время поисков

Возле села Конергино Чукотского автономного округа 10 апреля под лёд провалился снегоход, на котором из Эгвекинота ехала девочка Алина с родителями. О происшествии смогла сообщить сама девочка, позвонив в Единую диспетчерскую службу. Информацию о ЧП разместил в своем телеграм-канале губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов.



На поиски отправили 9 единиц техники с поисковыми отрядами, сотрудников администрации. К ним присоединились и 15 добровольцев . Ребёнок оставался на связи по телефону, однако поиски затрудняла плохая видимость, сильный ветер, тонкий лёд и полыньи. В тот же день появилась информация, что девочка была обнаружена оленеводами, которые должны были доставить ее на перевалочную базу оленеводческой бригады, однако они туда так и не прибыли.