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    На Чукотке ищут родителей девочки, чей снегоход провалился под лёд. Ребёнок найден мёртвым, двое оленеводов пропали во время поисков

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    Возле села Конергино Чукотского автономного округа 10 апреля под лёд провалился снегоход, на котором из Эгвекинота ехала девочка Алина с родителями. О происшествии смогла сообщить сама девочка, позвонив в Единую диспетчерскую службу. Информацию о ЧП разместил в своем телеграм-канале губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов.

    На поиски отправили 9 единиц техники с поисковыми отрядами, сотрудников администрации. К ним присоединились и 15 добровольцев. Ребёнок оставался на связи по телефону, однако поиски затрудняла плохая видимость, сильный ветер, тонкий лёд и полыньи. В тот же день появилась информация, что девочка была обнаружена оленеводами, которые должны были доставить ее на перевалочную базу оленеводческой бригады, однако они туда так и не прибыли.

    Новая информация появилась сутки спустя, когда поисковую операцию расширили и были задействованы вертолеты и создан оперативный штаб с участием МЧС, МВД, ФСБ и Росгвардии. Поисковикам удалось обнаружить тело погибшей девочки без признаков жизни и след снегохода оленеводов, уходящий в полынью.

    В настоящий момент поиски приостановлены из-за тяжелых метеоусловий: наземные операции и поиск с вертолетов невозможны. Всех четырёх пропавших продолжат разыскивать после того, как позволит погода.

    Губернатор напомнил о необходимости соблюдать осторожность при выезде из населенных пунктов, мерах безопасности и рекомендациях МЧС при опасных метеоусловиях.

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    Комментарии 1

    Slava_Rossii211 Апр 2024 в 14:27
    Сейчас в каждом смартфоне есть ЖПС, как можно было не найти ребёнка?
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