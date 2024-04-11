На Чукотке ищут родителей девочки, чей снегоход провалился под лёд. Ребёнок найден мёртвым, двое оленеводов пропали во время поисков

Возле села Конергино Чукотского автономного округа 10 апреля под лёд провалился снегоход, на котором из Эгвекинота ехала девочка Алина с родителями. О происшествии смогла сообщить сама девочка, позвонив в Единую диспетчерскую службу. Информацию о ЧП разместил в своем телеграм-канале губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов.
На поиски отправили 9 единиц техники с поисковыми отрядами, сотрудников администрации. К ним присоединились и
Новая информация появилась сутки спустя, когда поисковую операцию расширили и были задействованы вертолеты и создан оперативный штаб с участием МЧС, МВД, ФСБ и Росгвардии. Поисковикам удалось обнаружить тело погибшей девочки без признаков жизни и след снегохода оленеводов, уходящий в полынью.
В настоящий момент поиски приостановлены из-за тяжелых метеоусловий: наземные операции и поиск с вертолетов невозможны. Всех четырёх пропавших продолжат разыскивать после того, как позволит погода.
Губернатор напомнил о необходимости соблюдать осторожность при выезде из населенных пунктов, мерах безопасности и рекомендациях МЧС при опасных метеоусловиях.