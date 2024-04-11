Пять звезд и чаевые. Автомобиль петербурженки превратился в такси для голубя

Под конец солнечной и теплой рабочей недели обленились даже петербургские голуби. Один из них решил не портить пёрышки и использовал капот машины, чтобы добраться из точки А в точку Б.

«Вот такой у меня сегодня пассажир. Слетать не хочет, со мной едет потихонечку в пробке, смотрит по сторонам. Хорошо тебе, удобно? Не очень быстро, а?» — обращается к попутчику Ирина.



Кажется, такой пассажир — отличный вариант, если вам надоела собачка с качающейся головой на приборной панели.

