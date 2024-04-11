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    Пять звезд и чаевые. Автомобиль петербурженки превратился в такси для голубя

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    1 комментарий

    Под конец солнечной и теплой рабочей недели обленились даже петербургские голуби. Один из них решил не портить пёрышки и использовал капот машины, чтобы добраться из точки А в точку Б.

    Видео «Фонтанке» прислала читательница Ирина утром в четверг, 11 апреля.

    читательница «Фонтанки» Ирина

    «Вот такой у меня сегодня пассажир. Слетать не хочет, со мной едет потихонечку в пробке, смотрит по сторонам. Хорошо тебе, удобно? Не очень быстро, а?» — обращается к попутчику Ирина.

    Кажется, такой пассажир — отличный вариант, если вам надоела собачка с качающейся головой на приборной панели.

    Ранее голубя с необычной окраской заметили в Приморском районе Петербурга. Рассказываем, чем он отличается от собратьев.

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    Комментарии 1

    Pravda17811 Апр 2024 в 12:08
    Ему нужно выписать штраф!
    +1−1
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