    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-в

    759мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.75eur100.75
    СРОЧНО

    Жесткое ДТП на Пулковском

    В Петербурге суд арестовал украинца за пропаганду запрещенного в метро

    1473
    обсудить

    В Петербурге суд арестовал гражданина Украины Николая Томчука за пропаганду в метро. Об этом 10 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Днем 7 апреля на станции метро «Проспект Ветеранов-2» мужчина скандировал лозунг, пропагандирующий украинские националистические организации УНА-УНСО* и «Правый сектор»** (признаны экстремистскими и запрещены в России).

    «Cовершил действие, направленное на пропаганду националистических организаций, а также дискредитировал цели и задачи по использованию Вооруженных сил РФ за пределами РФ и сами Вооруженные силы РФ», — уточнили в пресс-службе судов.

    Во время заседания суда Томчук признал свою вину и пояснил, что в момент инцидента был пьян и сильно эмоционален из-за того, что его родственники рассказали, что их дом, находящийся в зоне СВО, разрушен. Николай также сказал, что не понимал значения слов, которые выкрикивал.

    Также по словам Томчука, он «не является идейным последователем данных сообществ, раскаивается в содеянном и готов понести наказание».

    Суд назначил ему 15 суток ареста и штраф — 30 тысяч рублей.

    *Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 организация признана экстремистской, деятельность запрещена;

    **признан в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пропаганда в метро
    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close