В Петербурге суд арестовал украинца за пропаганду запрещенного в метро

В Петербурге суд арестовал гражданина Украины Николая Томчука за пропаганду в метро. Об этом 10 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Днем 7 апреля на станции метро «Проспект Ветеранов-2» мужчина скандировал лозунг, пропагандирующий украинские националистические организации УНА-УНСО* и «Правый сектор»** (признаны экстремистскими и запрещены в России).
«Cовершил действие, направленное на пропаганду националистических организаций, а также дискредитировал цели и задачи по использованию Вооруженных сил РФ за пределами РФ и сами Вооруженные силы РФ», — уточнили в пресс-службе судов.
Во время заседания суда Томчук признал свою вину и пояснил, что в момент инцидента был пьян и сильно эмоционален из-за того, что его родственники рассказали, что их дом, находящийся в зоне СВО, разрушен. Николай также сказал, что не понимал значения слов, которые выкрикивал.
Также по словам Томчука, он «не является идейным последователем данных сообществ, раскаивается в содеянном и готов понести наказание».
Суд назначил ему 15 суток ареста и штраф — 30 тысяч рублей.