Финские ученые боятся нашествия сине-зеленых водорослей на Балтике

Финские ученые опасаются нашествия сине-зеленых водорослей. Об этом 10 апреля пишут СМИ Финляндии со ссылкой на местный Институт окружающей среды (Syke). Всему виной — рекордно высокая концентрация в Балтийском море вредного соединения — фосфатного фосфора.

«Содержание фосфатного фосфора в поверхностном слое Балтийского моря в Финском заливе выше, чем когда-либо за последние 30 лет», — пишут финские СМИ со ссылкой на Syke.



Фосфатный фосфор способствует росту вредных сине-зеленых водорослей. Помимо Финского залива, концентрации фосфатного фосфора сейчас самые высокие за всю историю наблюдений и на других измерительных станциях в Балтийском море.