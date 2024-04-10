Финские ученые боятся нашествия сине-зеленых водорослей на Балтике

Финские ученые опасаются нашествия сине-зеленых водорослей. Об этом 10 апреля пишут СМИ Финляндии со ссылкой на местный Институт окружающей среды (Syke). Всему виной — рекордно высокая концентрация в Балтийском море вредного соединения — фосфатного фосфора.
«Содержание фосфатного фосфора в поверхностном слое Балтийского моря в Финском заливе выше, чем когда-либо за последние 30 лет», — пишут финские СМИ со ссылкой на Syke.
Фосфатный фосфор способствует росту вредных сине-зеленых водорослей. Помимо Финского залива, концентрации фосфатного фосфора сейчас самые высокие за всю историю наблюдений и на других измерительных станциях в Балтийском море.
Причиной роста концентрации фосфатного фосфора ученые видят вторжение водных масс из основного бассейна Балтийского моря в Финский залив и их перемешивание.
Напомним, в Петербурге скопления колониальной водоросли в прудах и на побережье Финского залива часто ошибочно принимают за нефтепродукты. Цвет сине-зеленых водорослей Microcystis aeruginosa Kützing меняется от болотно-зелёного до бирюзового. Картину «химического» сброса дополняет затхлый запах.
Врачи предупреждают: водоросли могут быть токсичны, а реакция организма на них — очень разной, от сыпи до общего недомогания и даже приступа астмы. Токсины сине-зеленых водорослей могут быть вредны не только для людей, но и для птиц.