Благодатная среда для размножения. Петербуржцев предупреждают о наступлении сине-зелёных, за городом уже пугаются

В водоёмах Петербурга может начаться резкий рост цветения и отмирания сине-зелёных водорослей. Установившаяся тёплая погода идеальна для их размножения.
Возможные метаморфозы воды 13 июня объясняют в Северо-Западном управлении Росприроднадзора. Цвет меняется от болотно-зелёного до бирюзового, возможны светло-серые, голубые и светло-зелёные пятна густой консистенции, напоминающие краску. Картину «химического» сброса дополняет затхлый запах.
Скопления колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa Kützing) ошибочно принимают за нефтепродукты. Это естественное природное явление, но от купания в такой воде можно и покраснеть. Врачи предупреждают: водоросли могут быть токсичны, а реакция организма на них — очень разной.
В Выборгском районе Ленобласти сине-зелёные уже проснулись. Например, в Нахимовском озере они напугали рыбаков и дачников, пишет 47news.
«Комитет эконадзора не рекомендует гражданам купаться в этот период, потому как цветущая вода может негативно отразиться на здоровье отдыхающих. Как правило, этот период продолжается одну-две недели», — сообщили в пресс-службе, добавив, что при хорошей погоде летом вода продолжит цвести осенью.