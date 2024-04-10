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    Навалил случайно. Стало известно, кому принадлежит самосвал, оставивший мусорный след на Петроградке

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    3 комментария

    Водитель самосвала, усыпавший строительным мусором проезжую часть в Петроградском районе, сделал это случайно. Судя по кадрам, которые запечатлела камера видеонаблюдения, он не сразу заметил, что что-то не так.

    «Фонтанка.ру»

    Как стало известно «Фонтанке» в среду, 10 апреля, водитель не специально вывалил груз на проезжую часть. По предварительным данным, он плохо закрыл кузов, из-за чего и оставил за собой мусорный след на проспекте Медиков.

    Сам водитель уже успел проехать через Кантемировский мост, где его задержали правоохранители. В отношении мужчины составили протокол по статье 12.33 КоАП («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). Сумма штрафа для граждан по этой статье — от пяти до десяти тысяч рублей, для юрлиц — до трехсот тысяч.

    «Фонтанка» позвонила по номеру, указанному на самосвале. Трубку взял мужчина, который заявил, что компания занимается перевозкой щебня, асфальтной крошки и песка. Названия у организации нет.

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    Петроградский районМусорПроезжая часть
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    Комментарии 3

    VKuser1533535510 Апр 2024 в 14:39
    Шерсть?
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