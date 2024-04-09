Автора мусорного следа на проезжей части Петроградки задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя самосвала, который оставил после себя длинный след из строительного мусора на проспекте Медиков. Об этом во вторник, 9 апреля, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Водителя задержали после того, как он проехал Кантемировский мост. В отношении него составили протокол по статьи 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).



По данным «Фонтанки», ехать на самосвале по проспекту Медиков было запрещено.

