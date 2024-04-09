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    Автора мусорного следа на проезжей части Петроградки задержали

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    Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя самосвала, который оставил после себя длинный след из строительного мусора на проспекте Медиков. Об этом во вторник, 9 апреля, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Водителя задержали после того, как он проехал Кантемировский мост. В отношении него составили протокол по статьи 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

    По данным «Фонтанки», ехать на самосвале по проспекту Медиков было запрещено.

    О появлении мусорной линии посреди проезжей части днем во вторник, 9 апреля, «Фонтанке» сообщили читатели.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Петроградская сторона
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