Самосвал усыпал строительным мусором проезжую часть в Петроградском районе

Неуклюжий самосвал рассыпал строительный мусор на проспекте Медиков в Петербурге. Фотографиями с места происшествия поделился читатель «Фонтанки» 9 апреля.
читатель «Фонтанки»
Дорога перед автобусной остановкой оказалась усыпана обломками кирпичей и землей. Баррикады были и на пешеходном переходе, но, судя по фото, прибывшие сотрудники убрали их в первую очередь.
В комитете по благоустройству «Фонтанке» заявили, что уборкой мусора сейчас занимается ГУДП «Центр». Кто именно сбросил мусор на дорогу, неизвестно. В администрации Петроградского района уточнили, что рядом с местом происшествия каких-либо строек нет.