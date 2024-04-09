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    Самосвал усыпал строительным мусором проезжую часть в Петроградском районе

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    Неуклюжий самосвал рассыпал строительный мусор на проспекте Медиков в Петербурге. Фотографиями с места происшествия поделился читатель «Фонтанки» 9 апреля.

    читатель «Фонтанки»

    Дорога перед автобусной остановкой оказалась усыпана обломками кирпичей и землей. Баррикады были и на пешеходном переходе, но, судя по фото, прибывшие сотрудники убрали их в первую очередь.

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    В комитете по благоустройству «Фонтанке» заявили, что уборкой мусора сейчас занимается ГУДП «Центр». Кто именно сбросил мусор на дорогу, неизвестно. В администрации Петроградского района уточнили, что рядом с местом происшествия каких-либо строек нет.

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    МусорСтроительный мусор
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    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
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