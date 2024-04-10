В Петербурге могут создать горячую линию доверия для предпринимателей

В Петербурге предложили создать горячую линию доверия для предпринимателей. Такое предложение депутата от «Новых людей» Дмитрия Панова поддержал 10 апреля региональный бизнес-омбудсмен Валерий Калугин.



Панов констатировал, что в настоящее время участились случаи фейкового информирования предпринимателей, которые вносят в сознание предпринимателей серьезную нервозность и недоверие.



Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время нужна горячая линия доверия. Он привел в пример ситуацию, когда перед Новым годом предприниматели получили бумажки, что до 17.00 все посетители должны покинуть рестораны. «У меня телефон перегрелся. А ситуации была очень простая. Действительно, сотрудники полиции сообщили, что до 17.00 всех вывести, а потом после 20.00 через рамки всех завести», — добавил Панов.



Калугин поддержал предложение. Он отметил, что это серьезная задача. «Давайте подумаем», — добавил бизнес-омбудсмен.



О ситуации с предновогодним сообщении ресторанам о необходимости фактически закрыться к новогодний вечер и ночь «Фонтанка» подробно рассказывала.

