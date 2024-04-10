Мусульмане собрались на улицах на Ураза-байрам, движение транспорта и вход на «Горьковскую» ограничены

Мусульмане сегодня, 10 апреля, празднуют Ураза-байрам после завершения священного месяца Рамадана. Тысячи людей собрались на праздничную молитву в мечетях и молельных комнатах в Петербурге и других городах и населенных пунктах по всему миру.

