Мусульмане собрались на улицах на Ураза-байрам, движение транспорта и вход на «Горьковскую» ограничены

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Мусульмане сегодня, 10 апреля, празднуют Ураза-байрам после завершения священного месяца Рамадана. Тысячи людей собрались на праздничную молитву в мечетях и молельных комнатах в Петербурге и других городах и населенных пунктах по всему миру.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Движение транспорта ограничено около Соборной мечети на Петроградской стороне, на участке Репищевой улицы и в начале Московского проспекта (подробности читайте на «Фонтанке»).

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Станция метро «Горьковская» работает по фактическому пассажиропотоку. В 7:23 вход в вестибюль ограничили в связи с увеличением нагрузки, сообщил метрополитен.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Ураза-байрамОграничения движенияМусульмане
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