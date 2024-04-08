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    Мусульманский праздник Ураза-Байрам перекроет движение в Петербурге

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    Утром в среду, 10 апреля, в нескольких районах Петербурга будут перекрывать движение транспорта в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-Байрам. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

    Перекрывать движение будут на следующих улицах:

    • с 5:00 до 8:00 — на участке Репищевой улицы от Парашютной до Вербной улицы;
    • с 4:00 до 9:00 — на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой улицы, в Конном и Крестьянском переулках от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта и на Кронверкском от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта.

    Помимо этого с полуночи до 9 часов утра на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой, Кронверкском проспекте от улицы Куйбышева до Конного переулка и в Конном от Малой Посадской до Кронверкского будет запрещено парковаться.

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    ПетербургПерекрытия движенияУраза-байрам
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