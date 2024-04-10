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    Заменившие Zara бренды завершили год с убытками более 5 млрд рублей

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    Магазины Maag, Ecru и Dub, открытые АО «Новая мода», ранее представлявшим испанскую Inditex и бренд Zara, вдвое увеличили выручку по итогам 2023 года. При этом чистый убыток составил 5,4 млрд рублей против чистой прибыли 3,9 млрд рублей в 2022 году. 9 апреля РБК опубликовал результаты изучения бухгалтерской отчетности компании.

    Испанская группа Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius) приостановила работу своих 500 магазинов в России весной 2022 года. В апреле 2023 года, после смены владельца, АО «Зара СНГ» (магазины Zara) было переименовано в «Новую моду», и эта компания объединила бренды, сменившие Inditex, — Maag, Dub, Ecru, Vilet.

    Из отчетности АО «Новая мода» следует, что выручка от продажи одежды за 2023 год увеличилась с 5,4 млрд рублей в 2022 году, когда магазины еще «Зара СНГ» были закрыты большую часть года, до 19,8 млрд рублей, обуви — с 585,2 млн до 1 млрд рублей. Но даже уровня пандемийного 2021 года (57,2 млрд руб.) не достигла. В 2021-м чистая прибыль компании, контролировавшей тогда только магазины Zara, составляла 6,4 млрд руб.

    Ранее «Фонтанка» сравнивала ассортимент «русского Inditex» и одежду с Апрашки.

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