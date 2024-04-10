Заменившие Zara бренды завершили год с убытками более 5 млрд рублей

Магазины Maag, Ecru и Dub, открытые АО «Новая мода», ранее представлявшим испанскую Inditex и бренд Zara, вдвое увеличили выручку по итогам 2023 года. При этом чистый убыток составил 5,4 млрд рублей против чистой прибыли 3,9 млрд рублей в 2022 году. 9 апреля РБК опубликовал результаты изучения бухгалтерской отчетности компании.



Испанская группа Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius) приостановила работу своих 500 магазинов в России весной 2022 года. В апреле 2023 года, после смены владельца, АО «Зара СНГ» (магазины Zara) было переименовано в «Новую моду», и эта компания объединила бренды, сменившие Inditex, — Maag, Dub, Ecru, Vilet.