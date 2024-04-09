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    Войдите в положение: ЦБ РФ рекомендовал кредиторам реструктурировать долги пострадавших от паводков

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    Центральный банк России выпустил 9 апреля официальное обращение к кредитным и страховым организациям, в котором рекомендовал учитывать положение лиц, пострадавших от наводнений в регионах.

    Регулятор предложил упростить прием обращений от граждан, пострадавших от ЧС, и принимать их только на основании имеющихся документов с возможностью предоставить полный комплект позднее. Эта мера предназначена для тех случаев, когда часть необходимых документов могла быть потеряна или оставлена при спешной эвакуации из зон подтопления.

    Кредиторам было рекомендовано изменять условия в пользу заемщиков, обеспечивая кредитные каникулы или даже прощение долга «в особых обстоятельствах» без взысканий заложенного имущества, а страховым организациям — упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования. Для всех организаций было рекомендовано создать специальные каналы коммуникации с пострадавшими.

    Ранее стало известно, что члены семей, пострадавших от паводка в Орске, получат по сто тысяч рублей в качестве первоочередной поддержки.

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    ЦБ РФДолгиРеструктуризацияПострадавшие от паводка
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