Банде сатанистов, убивших петербуржца, вынесли приговор

СК РФ

Суд вынес приговор сатанистам, на счету которых два ритуальных убийства, под Петербургом и в Карелии, и еще одно — в ходе ссоры. Вслед за осужденной ранее фигуранткой реальные сроки получили еще трое.

Андрея Трегубенко, Александра Перевозчикова-Хмурого и Татьяну Дерюгину признали виновными в убийствах, покушении на незаконный сбыт наркотиков и краже, сообщает 9 апреля пресс-служба Следственного комитета России. Первый получил пожизненный срок, второй — 15 лет лишения свободы и третья — 13 лет. Четвертую фигурантку, Ольгу Большакову, Приозерский городской суд Ленобласти в сентябре 2023 года приговорил к 14 годам колонии.

По данным следствия, Трегубенко и Большакова познакомились благодаря общему увлечению сатанизмом и приверженности религиозно-мистическому движению поклонников Сатаны, которое предполагало человеческие жертвоприношения. В июне 2016 года они договорились совершить ритуальное убийство знакомой. Жертву обманом заманили в лес в Карелии и зарезали. После этого сообщники похитили ее мобильник и деньги, а тело с вещами и орудием убийства уложили в заранее подготовленную яму, сожгли и засыпали землей. В августе того же года, уже в сговоре с Перевозчиковым-Хмурым и Дерюгиной, они совершили ритуальное убийство петербуржца. Его заманили в лес под Приозерском в Ленобласти, избили и зарезали. С мобильным, деньгами и телом поступили тем же образом, вещи жертвы сожгли на костре, а нож выбросили в водоем.

В тот же месяц произошло третье убийство. Трегубенко, будучи пьяным, поссорился во дворе многоквартирного дома в Балашихе со знакомым и ударил его ножом в шею. Мужчина скончался, а убийца скрылся. В квартире неподалеку он вместе с тремя подельниками совершил с кровью потерпевшего ритуальный обряд, после чего Большакова выбросила кухонный нож в ближайший водоем.

Преступления долго оставались нераскрытыми. После передачи дела в центральный аппарат СК РФ в 2021 году работу правоохранителей активизировали. При проверке тех, с кем общались жертвы в Карелии и Ленобласти, считавшиеся тогда пропавшими, в число подозреваемых попал Трегубенко. При обыске в квартире, где он жил вместе с Большаковой, нашли крупную партию наркотиков, расфасованную для сбыта. После этого дело удалось раскрутить, в частности были найдены останки убитого петербуржца.