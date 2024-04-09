Нападение из-за куртки у метро «Черная речка» попало на видео. Отец-вдовец раскрыл причину атаки на сына

Момент массового избиения отца и сына у станции метро «Черная речка» попал на видео. Причиной конфликта стала женская куртка, пострадавший
Кадры драки с камер наружного видеонаблюдения появились в распоряжении «Фонтанки»
«Фонтанка.ру»
Под дулом оказался 45-летний мужчина-вдовец из Забайкальского края, воспитывающий в одиночку двух сыновей. Сейчас семья живет в Петербурге. Алексей рассказал «Фонтанке», что в тот день,
По его словам, с сыном связались ранее знакомые ребята, среди которых оказался и новый парень той самой девушки. «Они пришли компанией из
Мужчина пришел вместе с сыном, чтобы разобраться в ситуации, но подвергся нападению.
Пострадавшему юноше потребовалась медицинская помощь. По данным «Фонтанки», сейчас он находится в Мариинской больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, впоследствии может потребоваться хирургическое вмешательство. По словам Алексея, после произошедшего сын получил травму глаза и стал крайне плохо видеть. «На днях он должен был проходить медкомиссию в военкомате, у него с собой даже были все направления. А теперь я не знаю, что будет. Он может остаться инвалидом», — рассказал мужчина.
Среди нападавших были подростки. Часть из них вскоре задержали благодаря оперативной и слаженной работе полиции. В настоящее время устанавливается местонахождение остальных участников конфликта.
Задержаны трое несовершеннолетних местных жителей
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Расследование продолжается.