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    Нападение из-за куртки у метро «Черная речка» попало на видео. Отец-вдовец раскрыл причину атаки на сына

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    Момент массового избиения отца и сына у станции метро «Черная речка» попал на видео. Причиной конфликта стала женская куртка, пострадавший 18-летний юноша сейчас находится в больнице.

    Кадры драки с камер наружного видеонаблюдения появились в распоряжении «Фонтанки» 9 апреля. На них видно, как компания молодых людей валит на землю, а затем избивает руками и ногами двух человек. Один из нападавших открыл стрельбу, приставив оружие к голове пострадавшего.

    «Фонтанка.ру»

    Под дулом оказался 45-летний мужчина-вдовец из Забайкальского края, воспитывающий в одиночку двух сыновей. Сейчас семья живет в Петербурге. Алексей рассказал «Фонтанке», что в тот день, 7 апреля, его сыну назначили «стрелку» из-за куртки бывшей возлюбленной. С парня требовали 35 тысяч рублей. «Сын жил в хостеле вместе с девушкой. Съезжая, они забыли там некоторые вещи, в том числе эту куртку. Хозяин после выселения ее, наверное, выбросил. А сын с этой девушкой уже полгода как не общается», — рассказал мужчина.

    По его словам, с сыном связались ранее знакомые ребята, среди которых оказался и новый парень той самой девушки. «Они пришли компанией из 8–10 человек, требовали деньги за куртку. Как в 90-е. Я говорю: ребята, вы что, «Слово пацана» пересмотрели?» — добавил Алексей.

    Мужчина пришел вместе с сыном, чтобы разобраться в ситуации, но подвергся нападению.

    Пострадавшему юноше потребовалась медицинская помощь. По данным «Фонтанки», сейчас он находится в Мариинской больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, впоследствии может потребоваться хирургическое вмешательство. По словам Алексея, после произошедшего сын получил травму глаза и стал крайне плохо видеть. «На днях он должен был проходить медкомиссию в военкомате, у него с собой даже были все направления. А теперь я не знаю, что будет. Он может остаться инвалидом», — рассказал мужчина.

    Среди нападавших были подростки. Часть из них вскоре задержали благодаря оперативной и слаженной работе полиции. В настоящее время устанавливается местонахождение остальных участников конфликта.

    Задержаны трое несовершеннолетних местных жителей 2007 года рождения: учащийся 9 класса и два первокурсника колледжа. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.

    Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Расследование продолжается.

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