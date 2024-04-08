Бастрыкин обратил внимание на разборки со стрельбой из-за куртки у метро «Черная речка»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о противоправных действиях несовершеннолетних у входа на станцию метро «Черная речка». Группа молодых людей напала на отца с сыном.



Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ 8 апреля, информация об инциденте появилась в сети. Накануне подростки избили 45-летнего мужчину и его 18-летнего сына. Один из нападавших, по словам очевидцев, параллельно открыл стрельбу.

«Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», — говорится в сообщении.