Бастрыкин обратил внимание на разборки со стрельбой из-за куртки у метро «Черная речка»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о противоправных действиях несовершеннолетних у входа на станцию метро «Черная речка». Группа молодых людей напала на отца с сыном.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ 8 апреля, информация об инциденте появилась в сети. Накануне подростки избили 45-летнего мужчину и его 18-летнего сына. Один из нападавших, по словам очевидцев, параллельно открыл стрельбу.
«Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», — говорится в сообщении.
Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.
Массовая драка со стрельбой произошла минувшим вечером у дома 2 по улице Савушкина. По словам 45-летнего петербуржца, группа молодых людей потребовала у него и его 18-летнего сына 35 тысяч рублей за куртку, которую он якобы не вернул подруге. После отказа мужчину и юношу повалили на землю и начали бить руками и ногами.