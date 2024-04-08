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    Бастрыкин обратил внимание на разборки со стрельбой из-за куртки у метро «Черная речка»

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    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о противоправных действиях несовершеннолетних у входа на станцию метро «Черная речка». Группа молодых людей напала на отца с сыном.

    Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ 8 апреля, информация об инциденте появилась в сети. Накануне подростки избили 45-летнего мужчину и его 18-летнего сына. Один из нападавших, по словам очевидцев, параллельно открыл стрельбу.

    «Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», — говорится в сообщении.

    Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

    Массовая драка со стрельбой произошла минувшим вечером у дома 2 по улице Савушкина. По словам 45-летнего петербуржца, группа молодых людей потребовала у него и его 18-летнего сына 35 тысяч рублей за куртку, которую он якобы не вернул подруге. После отказа мужчину и юношу повалили на землю и начали бить руками и ногами.

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