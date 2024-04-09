Танец под национальную музыку посреди дороги оценил тюменский суд

Молодой человек сплясал на фоне флага Туркменистана посреди дороги в центре Тюмени. Видео тут же заинтересовалась прокуратура, а несколько дней спустя его ждал суд.
В действиях жизнерадостного танцора усмотрели «явное неуважение к обществу» и «желание противопоставить себя окружающим». Как сообщает 9 апреля объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, днем 6 апреля 20-летний парень стал исполнять на проезжей части улицы Челюскинцев в Тюмени танец под национальную музыку, сопровождая его выкриками, чем вызвал общественный резонанс и нарушение общественного порядка.
Ролик с танцем появился в соцсетях, и на него отреагировала областная прокуратура. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку.
На суде молодой человек признал вину и добавил, что раскаивается и больше подобного не совершит. Центральный районный суд Тюмени признал его виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил ему штраф в 1 000 рублей.