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    Танец под национальную музыку посреди дороги оценил тюменский суд

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    3 комментария
    Скриншот видео из Telegram-канала «Русские Грамоты»
    Скриншот видео из Telegram-канала «Русские Грамоты»
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    Молодой человек сплясал на фоне флага Туркменистана посреди дороги в центре Тюмени. Видео тут же заинтересовалась прокуратура, а несколько дней спустя его ждал суд.

    В действиях жизнерадостного танцора усмотрели «явное неуважение к обществу» и «желание противопоставить себя окружающим». Как сообщает 9 апреля объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, днем 6 апреля 20-летний парень стал исполнять на проезжей части улицы Челюскинцев в Тюмени танец под национальную музыку, сопровождая его выкриками, чем вызвал общественный резонанс и нарушение общественного порядка.

    Ролик с танцем появился в соцсетях, и на него отреагировала областная прокуратура. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку.

    На суде молодой человек признал вину и добавил, что раскаивается и больше подобного не совершит. Центральный районный суд Тюмени признал его виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил ему штраф в 1 000 рублей.

    Скриншот видео из Telegram-канала «Русские Грамоты»
    Скриншот видео из Telegram-канала «Русские Грамоты»

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