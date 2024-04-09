Танец под национальную музыку посреди дороги оценил тюменский суд

Молодой человек сплясал на фоне флага Туркменистана посреди дороги в центре Тюмени. Видео тут же заинтересовалась прокуратура, а несколько дней спустя его ждал суд.

В действиях жизнерадостного танцора усмотрели «явное неуважение к обществу» и «желание противопоставить себя окружающим». Как сообщает 9 апреля объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, днем 6 апреля 20-летний парень стал исполнять на проезжей части улицы Челюскинцев в Тюмени танец под национальную музыку, сопровождая его выкриками, чем вызвал общественный резонанс и нарушение общественного порядка.