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    Спасшиеся в Подмосковье дети — старшие в семье. Погибли малыши и папа с мамой

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    Следственный комитет расследует уголовное дело после гибели шести человек во время крупного пожара в Подмосковье. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства 9 апреля.

    Официальный канал ГСУ СК России по Московской области

    По данным следствия, 9 апреля в поселке Фасфоритный городского округа Воскресенка загорелся одноэтажный жилой дом. В процессе локализации огня были обнаружены обгоревшие тела женщины и ее мужа, а также их четырех малолетних детей (2015, 2019, 2022, 2023 года рождения). Двоим школьникам удалось спастись, их госпитализировали. Как писала «Фонтанка», выжившие — подростки 11 и 13 лет. По предварительным данным, им помогли соседи до прибытия пожарных.

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    Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования.

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    ПожарПожар в ПодмосковьеСмертельный пожарПогибли дети
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