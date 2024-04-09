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    Четыре ребенка и двое взрослых погибли в Подмосковье. Пожарные находили тела одно за другим

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    Страшный пожар случился минувшей ночью 9 апреля в Подмосковье. Погибли шесть человек: двое взрослых и четыре ребёнка.

    Фото: МЧС
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    Как сообщает МЧС, в Воскресенске сгорел частный дом, в котором жила, судя по всему, многодетная семья: двое взрослых и шесть детей. Выжили только подростки 11 и 13 лет. По предварительным данным, соседи успели спасти их до прибытия пожарных.

    Фото: МЧС
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    Сотрудники МЧС приехали, когда огонь охватил 150 квадратных метров, и во время тушения постепенно находили тела: сначала одного ребенка и женщины, потом ещё двух детей, затем мужчины.

    Всего на месте работали 25 специалистов и восемь единиц техники. Первая информация о возгорании и погибших появилась в канале МЧС в 2:40. В 6:21 опубликовано сообщение о полной ликвидации пожара.

    Фото: МЧС
    Фото: МЧС

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