Четыре ребенка и двое взрослых погибли в Подмосковье. Пожарные находили тела одно за другим

Страшный пожар случился минувшей ночью 9 апреля в Подмосковье. Погибли шесть человек: двое взрослых и четыре ребёнка.

Как сообщает МЧС, в Воскресенске сгорел частный дом, в котором жила, судя по всему, многодетная семья: двое взрослых и шесть детей. Выжили только подростки 11 и 13 лет. По предварительным данным, соседи успели спасти их до прибытия пожарных.

Сотрудники МЧС приехали, когда огонь охватил 150 квадратных метров, и во время тушения постепенно находили тела: сначала одного ребенка и женщины, потом ещё двух детей, затем мужчины.



Всего на месте работали 25 специалистов и восемь единиц техники. Первая информация о возгорании и погибших появилась в канале МЧС в 2:40. В 6:21 опубликовано сообщение о полной ликвидации пожара.

