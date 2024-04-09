С начала года на объектах обороны, транспорта и ТЭК предотвратили 27 терактов

27 терактов предотвратили на объектах, задействованных в обеспечении СВО, снабжении новых российских регионов, и на объектах топливно-энергетического комплекса с начала 2024 года. Об этом заявил Национальный антитеррористический комитет (НАК) по итогам заседания 9 апреля.



По данным НАК, также были пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований.



На заседании выступил директор ФСБ Александр Бортников. Он заявил, что преступления на территории РФ организуют или «готовы поддерживать» Украина и страны Запада. В качестве исполнителей, по словам Бортникова, они используют членов «международного террористического подполья». В доказательство своих слов он привел в пример теракт в «Крокус Сити Холле».

