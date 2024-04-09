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    Высокие, высокие отношения: главы МИД России и Китая встретились в Пекине и обсудили партнерство и взаимодействие двух стран

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    Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И 9 апреля приняли участие в совместной пресс-конференции по итогам рабочей встречи, состоявшейся накануне в Пекине. Главы дипломатических ведомств рассказали об основных направлениях двустороннего сотрудничества, диалоге по евразийской безопасности и совместных планах по формированию многополярного мира, которые обсуждались на встрече.

    Китайский министр, говоря об отношениях с Россией, сказал, что «их нелегко было установить, но они стоят того, чтобы ими дорожить, — они становятся более зрелыми и содержательными». Это особенно важно в контексте развития многополярного мира и противостояния монополии отдельных стран. Ван И выступил за развитие стабильности производственных и логистических цепочек и поддержал созыв мирной конференции по Украине с равноправным участием всех сторон.

    Российский министр сообщил о начале диалога по евразийской безопасности с подключением «государств-единомышленников», осудил «попытки Запада сломать архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и заверил, что Украине «не удастся уйти от ответственности за атаки на Запорожскую атомную электростанцию».

    Ранее, выступая перед послами, Сергей Лавров называл китайскую мирную инициативу «самым четким планом» урегулирования конфликта на Украине.

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