Высокие, высокие отношения: главы МИД России и Китая встретились в Пекине и обсудили партнерство и взаимодействие двух стран

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и
Китайский министр, говоря об отношениях с Россией, сказал, что «их нелегко было установить, но они стоят того, чтобы ими дорожить, — они становятся более зрелыми и содержательными». Это особенно важно в контексте развития многополярного мира и противостояния монополии отдельных стран.
Российский министр сообщил о начале диалога по евразийской безопасности с подключением «государств-единомышленников», осудил «попытки Запада сломать архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и заверил, что Украине «не удастся уйти от ответственности за атаки на Запорожскую атомную электростанцию».
Ранее, выступая перед послами, Сергей Лавров называл китайскую мирную инициативу «самым четким планом» урегулирования конфликта на Украине.