Высокие, высокие отношения: главы МИД России и Китая встретились в Пекине и обсудили партнерство и взаимодействие двух стран

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И 9 апреля приняли участие в совместной пресс-конференции по итогам рабочей встречи, состоявшейся накануне в Пекине. Главы дипломатических ведомств рассказали об основных направлениях двустороннего сотрудничества, диалоге по евразийской безопасности и совместных планах по формированию многополярного мира, которые обсуждались на встрече.



Китайский министр, говоря об отношениях с Россией, сказал, что «их нелегко было установить, но они стоят того, чтобы ими дорожить, — они становятся более зрелыми и содержательными». Это особенно важно в контексте развития многополярного мира и противостояния монополии отдельных стран. Ван И выступил за развитие стабильности производственных и логистических цепочек и поддержал созыв мирной конференции по Украине с равноправным участием всех сторон.