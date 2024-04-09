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    Подробности ДТП под Усть-Лугой: все пострадавшие и погибший — машинисты экскаватора

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    «Фонтанке» 9 апреля стали известны подробности смертельной аварии с автобусом, произошедшей в Кингисеппском районе Ленинградской области.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    ДТП, напомним, случилось 8 апреля около 7:45 на 51-м километре подъезда к морскому торговому порту «Усть-Луга». Столкнулись автобус Yutong, принадлежащий угольному терминалу (водитель — 53-летний житель Ленобласти, работает в терминале), и ВАЗ-213100 с ярославскими номерами, принадлежащий ярославской транспортной компании (водитель — 40-летний житель Вологодской области, водитель экскаватора в этой же компании). По предварительной версии, водитель «Нивы» при повороте налево не уступил дорогу встречному автобусу.

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    Трое пострадавших и погибший — из «Нивы». Они все, по данным «Фонтанки», — машинисты экскаватора в ярославской компании. Погиб 52-летний житель Вологодской области. Водитель получил травмы, его состояние — средней степени тяжести. В тяжёлом состоянии 45-летний житель Вологодской области. Ещё один пассажир, 53-летний житель Владивостока, тоже в состоянии средней степени тяжести. Все они доставлены в больницу Кингисеппа.

    Про водителя «Нивы» известно, что его с начала 2023 года пять раз привлекали к ответственности за превышение скорости. У водителя автобуса штрафов нет. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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