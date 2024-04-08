Рабочий автобус и «Нива» столкнулись в Ленобласти, есть пострадавшие и погибший

Серьёзное ДТП произошло утром 8 апреля в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, по предварительной информации, в 7:46 в деревне Ручьи столкнулись рабочий автобус и «Лада Нива», пострадали три человека.
В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» пояснили, что ДТП произошло на 51-м километре дороги А-180, подъезд в МТП «Усть-Луга». По предварительной версии, водитель легковой машины при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с автобусом, который был без пассажиров. В легковушке три человека пострадали и один погиб.
«На месте находятся ГИБДД, представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, скорая», — отмечают в учреждении.
Полиция проводит проверку.