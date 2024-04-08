Правительство дало отзыв на проект Петра Толстого о повышении штрафов за порчу паспорта

Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект вице-спикера Государственной думы Петра Толстого о повышении штрафов за намеренную порчу паспорта гражданина РФ. Об этом стало известно 8 апреля из публикации ТАСС.



В настоящий момент статья 19.16 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 100 до 300 рублей за умышленную порчу указанного документа. Петр Толстой предлагал повысить штраф до 1000 рублей и взыскивать от 10 до 30 тысяч рублей штрафа за аналогичное действие, совершенное публично или демонстративно. В пояснительной записке автор законопроекта пояснил, что паспорт является «статусным документом», а его уничтожение — это «политическое высказывание, содержащее в себе посыл ненависти по отношению к РФ».