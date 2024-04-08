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    Правительство дало отзыв на проект Петра Толстого о повышении штрафов за порчу паспорта

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    Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект вице-спикера Государственной думы Петра Толстого о повышении штрафов за намеренную порчу паспорта гражданина РФ. Об этом стало известно 8 апреля из публикации ТАСС.

    В настоящий момент статья 19.16 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 100 до 300 рублей за умышленную порчу указанного документа. Петр Толстой предлагал повысить штраф до 1000 рублей и взыскивать от 10 до 30 тысяч рублей штрафа за аналогичное действие, совершенное публично или демонстративно. В пояснительной записке автор законопроекта пояснил, что паспорт является «статусным документом», а его уничтожение — это «политическое высказывание, содержащее в себе посыл ненависти по отношению к РФ».

    Однако министры сочли, что для внесения изменений в действующее законодательство данных о правоприменительной практике, «указывающих на распространенность и рост количества соответствующих правонарушений», недостаточно, а строгие меры по отношению к уничтожителям паспортов вполне могут быть применены на основании статьи 20.3.1 КоАП РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По этой статье нарушителям может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

    Ранее зампред Госдумы РФ Петр Толстой назвал национальные диаспоры, землячества и общины легализованными мафиозными структурами.

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