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    Тысячу человек эвакуировали из-за лжеминеров. Они «заминировали» больше сотни зданий в Петербурге

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    153 объекта в Петербурге оказались под угрозой минирования. В одном из них пришлось эвакуировать тысячу человек.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, сообщения о минировании поступили накануне в различные организации с электронной почты и разных телефонов, геолокация одного из них — Китай.

    Предварительно, почти сотня правоохранителей осмотрела объекты, однако взрывчатых веществ и взрывных устройств они не обнаружили. На одном объекте эвакуировали тысячу человек. Осмотр зданий закончили лишь поздно вечером.

    Пользователь одного из номеров, с которого поступило сообщение о минировании, был установлен — им оказался 20-летний житель Гатчины. Молодого человека доставили в отдел полиции, где он пояснил, что никаких сообщений в полицию не давал. По его словам, он не знает, кто мог воспользоваться его телефоном.

    Ранее в Петербурге дважды эвакуировали апарт-отель Valo. Оба раза правоохранители не нашли опасных предметов.

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    Лжеминирование
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    Комментарии 1

    Maik507 Апр 2024 в 12:31
    Сколько оказалось правдой?
    Никогда не пишут. Идут у них на поводу.
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