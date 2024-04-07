Тысячу человек эвакуировали из-за лжеминеров. Они «заминировали» больше сотни зданий в Петербурге

153 объекта в Петербурге оказались под угрозой минирования. В одном из них пришлось эвакуировать тысячу человек.



Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, сообщения о минировании поступили накануне в различные организации с электронной почты и разных телефонов, геолокация одного из них — Китай.



Предварительно, почти сотня правоохранителей осмотрела объекты, однако взрывчатых веществ и взрывных устройств они не обнаружили. На одном объекте эвакуировали тысячу человек. Осмотр зданий закончили лишь поздно вечером.

