Путин подписал закон о бесплатном доступе провайдеров в жилые дома. Согласия большинства собственников больше не требуется

Операторы связи получили право безвозмездно пользоваться общим имуществом многоквартирных домов для размещения сетей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ накануне был опубликован на официальном портале правовой информации.



Закон вносит корректировки в Жилищный кодекс РФ и ФЗ-126 «О связи». Теперь операторы не должны будут платить за то, что используют общее имущество многоквартирного дома для проведения сетей связи при наличии договора на оказание услуг хотя бы с одним из жильцов. Платить операторы будут только за электричество.



По старым правилам, чтобы провайдер мог попасть в дом, необходимо было провести общее собрание собственников дома и получить согласие на проведение сетей не менее 2/3 голосов.



Те операторы, которые продолжат работу в домах, обязаны в течение года привести оборудование в соответствие с единым стандартом.



Ранее «Фонтанка» разбирала инициативу: управляющие компании в Петербурге предсказывали, что проблемы эстетического характера могут начаться в парадных из-за обилия сетей. Кроме того, сверлить дома-памятники в городе по закону нельзя.



По замыслу, закон должен снизить цены и разрешить проблему с монополией провайдеров в домах, так как, по словам источника редакции на рынке связи, управляющие компании имеют договоренность с конкретным провайдером и не допускали на свою территорию конкурентов.

