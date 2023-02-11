Снижение цен или изуродованные парадные. Что будет, если в дома начнут свободно запускать интернет-провайдеров

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





В Госдуме предложили приоткрыть двери многоквартирных домов для интернет-провайдеров. Сейчас им нужно согласие 2/3 собственников и договор об оплате пользования общедомовым имуществом. Если законопроект примут, то стоит одному из жильцов захотеть, и оператор поселится в доме вместе с проводами и без платы за аренду (если, конечно, для его кабелей останется место). По идее, новые правила помогут бороться с монополией интернет-провайдеров и снизить цены, однако УК бунтуют и говорят о надвигающемся хаосе.



«Фонтанка» узнала у операторов и жильцов, из-за чего воюют провайдеры и УК, куда уходят деньги операторов и что будет, если в пределах дома будет свободный интернет-рынок.

Два лагеря в Госдуме и интернет-монополия

В Госдуму внесли законопроект председателя думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна, который обеспечивает доступ операторов в жилые дома безвозмездно при наличии договора на услуги с одним из жителей. Сейчас провайдеры платят за использование общедомового имущества, а в случае принятия проекта траты ограничатся тарифами за использованную электроэнергию.



По мнению экспертов и самих операторов, это может привести к снижению расходов интернет-провайдеров и тарифов для пользователей, а также поможет бороться с монополией одной-двух компаний по связи на дом. По статистике Минцифры, более 70 % домов в России подключены максимум к двум провайдерам из-за ограничений от управляющих компаний. При этом услуги домашнего интернета в стране оказывают 4 800 операторов, а пока в каждом пятом доме работает только один, в каждом втором — два, отмечает глава ведомства. В итоге выбор у собственников как бы есть, но из-за замороченной системы — как бы нет.



Кроме того, один из игроков рынка рассказал «Фонтанке», что порой сами УК имеют договоренности с конкретным провайдером и конкурентов не запускают: «Есть определенная коррупционная составляющая. Потому что УК, которая очень часто путем фиктивных протоколов собственников наделяет себя полномочиями по распоряжению общим имуществом, получает автоматически возможность решать, кого она пустит на дом, а кого не пустит».



Однако в комитете по жилищной политике Госдумы бунтуют и требуют оставить право распоряжаться общедомовым имуществом за УК — над вторым законопроектом по этому вопросу ведет работу председатель Галина Хованская.



В заключении комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан также отмечается, что желание одного собственника, вообще-то, недостаточное условие для доступа к общедомовому имуществу. Это, по мнению комиссии, нарушает «справедливый баланс прав».



Дело в том, что сейчас собственник не может просто провести себе интернет от выбранного оператора связи. Для этого нужно созвать общедомовое собрание, и если 2/3 жильцов согласятся, то только тогда заходит новый провайдер. Но на практике, как отмечают авторы первого законопроекта, далеко не во всех домах такие собрания действительно проводятся — по данным ВЦИОМ, на них ходят 26 % жильцов, а система остается непрозрачной.

10 млрд за вход в дом и аренду под провода

По подсчетам авторов законопроекта Хинштейна, расходы операторов за размещение инфраструктуры связи в многоквартирных домах растут ежегодно. В 2019 году расходы «Ростелекома» составляли 1,49 млрд рублей, в 2022 году они превысили уже 1,8 млрд. Та же ситуация и с другими провайдерами: у МТС затраты выросли с 404,5 млн рублей до 557,4 млн, у «ЭР-Телеком Холдинг» — с 713,1 млн до 806,7 млн рублей. В итоге общие расходы крупнейших операторов связи на аренду и размещение инфраструктуры в домах составляют порядка 10 млрд рублей или около 2 % их годовой выручки.



И это не расходы на электроэнергию или производство и монтаж нужного оборудования, эти деньги провайдеры платят за то, чтобы в дом попасть в принципе. Потенциально такие траты у операторов действительно могут быть, но расплачиваются за это жильцы, подчеркивают гендиректор TelecomDaily Денис Кусков и гендиректор «Рустелекома» Юрий Брюквин.



«Для того, чтобы войти в ваш дом, они возьмут деньги с вас же. То есть, если УК требует нереальные цены, то эти же нереальные деньги потребуют с вас и операторы. Берем 10 домов, в них там средняя цена за вход, к примеру, 100 рублей, и тариф для жильцов — 300 рублей. И тут появился 11-й дом, где цена за вход не 300 рублей, а 500. Будем для всех тарифы повышать? Да нет, конечно, просто там, где цена за вход 500, тариф не 300, а 800 рублей. У нас в отрасли одна дойная корова — это абоненты», — объясняет Юрий Брюквин.



По его словам, в позапрошлом году в доме, где УК повысила цены на размещение оборудования, провайдер даже повесил объявление в парадной и расписал, почему вырос тариф.



При этом средства за пользование общедомовым имуществом идут УК, а на что их в итоге тратят, никто не знает, подчеркивает директор Ассоциации Телекоммуникационных Операторов (АСТО) Алексей Леонтьев. По его словам, в правилах содержания общедомового имущества указано, что сети связи включены в сети инженерных коммуникаций, как и водопроводные и газопроводные. Контроль их состояния и обслуживание уже входит в плату, которую направляют собственники в УК. Да, право получать деньги от операторов за, грубо говоря, аренду общедомового имущества, у собственников есть, но сейчас чаще всего эти средства получает УК от имени собственников.



«В теории, деньги должны попадать на счет дома, есть в ЖКХ утвержденные формы отчета, там даже есть специальная строчка — «прибыль от эксплуатации общедомового имущества». Эти деньги могут быть потрачены на компенсацию, например, каких-то работ. Жилищный комитет спохватился, потому что не понимает, куда уходят их деньги», — объясняет Алексей Леонтьев.



По словам участников рынка, операторы-то платят, но если взять финансовые отчеты домов, то у большинства будут стоять нули. По официальным отчетам, рассказывают провайдеры, деньги за пользование общедомовым имуществом не поступают, хотя, согласно норме закона, эти выплаты должны отражаться.

В итоге интернет-провайдеры — это, по сути, тот же самый магазин в цоколе, который арендует общедомовую площадь. Платят они 800–1000 рублей за дом, а суммарно эта сумма складывается в приятный бонус для УК, подчёркивает Алексей Леонтьев.

Война УК и провайдеров. Никого не впускать и не выпускать

Воюют УК и провайдеры уже давно, и количество поданных исков в суд по спорам между ними растет год от года, рассказывает Алексей Леонтьев. При этом операторы связи обычно проигрывают. Например, в 2021 году они выиграли 4 дела из 115.



Право УК диктовать условия окончательно сформировалось к 2019 году — до этого операторы еще могли пойти в суд, отсудить выплаченные УК деньги, и это сдерживало рост цен на так называемую аренду общедомового имущества. В 2019 году Верховный суд указал на право собственников получать деньги за эксплуатацию их общего имущества, начали расти и претензии, и цены для провайдеров, в некоторых случаях — в десятки раз. А уже планомерное увеличение стоимости размещения оборудования ведет к росту цен на тарифы для пользователей, объясняет директор АСТО.



При этом еще в 2015–16 годах вносился аналогичный хинштейновскому проект от Минцифры, тогда еще Минсвязи, но его не приняли. «В 2018 году та же Хованская, по законопроекту которой сейчас жители либо передают полномочия УК, либо остаются без оператора, притормозила еще один законопроект о размещении операторского оборудования безвозмездно. На парламентские слушания 6 февраля этого года тоже приезжали представители УК, шумели, кричали, говорили, что операторы разрушают дома, но сейчас операторы настроены более оптимистично: шансов на принятие поправок больше, чем было раньше», — подчеркивает Алексей Леонтьев.



Если законопроект примут, отмечают интернет-провайдеры, то уйдет сразу два барьера. Первый — на вход оператора по соглашению с жильцом в дом. Второй — постоянно повышающиеся расходы на содержание оборудования. Если соотношение платы УК и количества квартир такое, что провайдер уходит в минус, то он отказывается обслуживать дом, и игроков на рынке становится меньше.

Когда закон окончательно заработает через год-два, тогда маленьким операторам будет проще заходить в новые дома и подстегивать конкуренцию, объясняет директор АСТО. При этом бояться того, что на один дом сбегутся все, нет смысла, подчеркивает он: до бесконечности провайдеры расти не будут, как показывает практика, уже шестой по счету не придет, если поймет, что квартир ему достанется не так уж и много. Кроме того, нужно понимать, что каждый собственник не сможет позвать своего оператора. Новоиспеченному провайдеру все равно нужно будет найти место для своей инфраструктуры.



Изуродуют парадные

Протестуют против новой системы не только УК. Председатель совета МКД на Зелениной, 13 Сергей Елгазин отмечает, что доступ любого из операторов к дому по желанию всего одного собственника приведет к катастрофе, в первую очередь — эстетической.



«Я думаю, что любой человек, который занимается ЖКХ на земле, скажет, что это будет возвращение к 80–90-м, когда наши дома были опутаны этими волосами проводов кабельного телевидения, которые до сих пор висят в парадных, закрашиваются краской и уродуют наши подъезды. Я занимаюсь ремонтом парадных в своем доме, и самая большая проблема в том, чтобы сделать парадную исторического дома красивой, — это что-то решить с этой волосней из 90-х, потому что невозможно разобрать, от чего какой провод, и ничего нельзя отрезать», — подчеркивает он.



По словам председателя, провести провод — это всегда большая проблема. Это в 90 % случаев сверление стен, это нужно проложить кабель-канал и провести провод до этажа, где у провайдера распределительная коробка, потом — до квартиры. Работа сопряжена и с неудобствами для жильцов, и с грязью, и с все возрастающим количеством проводов в парадной, для которых нет необходимой инфраструктуры.



Идея того, что каждый собственник позовет выбранного провайдера, — утопическая, и на этот момент при разработке нового законопроекта внимание не обратили. Нужен четкий регламент и конкуренция операторов одновременно, считает Денис Кусков.



«Сама идея хорошая, но реализация ее несколько странная. С одной стороны, это чем больше провайдеров, тем выше конкуренция, но по факту на 3–4 операторе мы увидим кучу трубостоек, в которые они кладут эту инфраструктуру. Либо это пробитые перекрытия и висящие провода, либо это мешанина из проводов в кабельных сооружениях. Старый фонд однозначно не рассчитан на большое количество инфраструктуры, а новый далеко не весь даже на 3–4 оператора», — объяснил Юрий Брюквин.

Не ждут больше четырех операторов и в домах. «Я сейчас доволен своими полномочиями как председатель. Ко мне приходят провайдеры, я им говорю — ребята, у вас тут одна квартира на пятом этаже, и через весь дом вы будете сверлить мне дырки. Ну сами поймите, зачем это нужно? Если какой-то случай простой и не надо ничего сверлить и долго тащить по фасадам, то делают. А сейчас сразу будет очень много конфликтов между жильцами и операторами», — добавил Сергей Елгазин.



«Жилищный кодекс не для всех, что ли?»

Однако помимо вопроса с парадными и проводами есть и другая проблема, отмечает Сергей Елгазин, — законодательное противоречие. «Жилищный кодекс РФ четко говорит, что использование общедомового имущества происходит по решению общего собрания, в том числе с оплатой. Предложение этих депутатов вступает в противоречие с этим законом. Потому что почему-то вот этим провайдерам будет разрешено пользоваться общедомовым куском чердака, стены, дома без решения собственников и бесплатно. Будут платить только за электроэнергию. У меня как у председателя вопрос: почему? Жилищный кодекс не для всех, что ли?», — считает он.

Федеральный закон «О связи» действительно гласит, что организации связи по договору с собственником или иным владельцем зданий могут осуществлять на них строительство, но от оператора вправе требовать соразмерную плату за пользование этим имуществом. На это указывал Верховный Суд РФ еще в 2019 году после многочисленных скандалов УК и провайдеров: приносишь свое оборудование — плати.



В официальном отзыве правительства нестыковки тоже заметили: по мнению властей, предлагаемое изменение в статью 36 Жилищного кодекса, согласно которому для размещения сетей связи не требуется решение общего собрания собственников, не согласуется с общими принципами распоряжения имуществом в общей долевой собственности по статьям 246 и 247 ГК РФ.



Проблемы будут и с КГИОПом, предупреждает Сергей Елгазин: «Нельзя сверлить стены в домах, охраняемых государством. Есть противоречие между существующими нормами содержания домов и свободным доступом провайдеров».



Светлана Разворотнева, депутат Госдумы, на своей страничке в «ВК» отметила, что, несмотря на это, законопроект Хинштейна, скорее всего, примут, хотя «защиту интересов отдельных абонентов невозможно осуществлять в ущерб дому в целом». По ее мнению, проект требует существенной доработки и, вероятно, общедомовое собрание собственников останется в качестве обязательного условия входа провайдера в дом, но кворум для таких собраний снизится и 2/3 голосов больше не потребуется.

«Считаю, что также, кроме типовых условий, предложенных правительством, собственники должны будут утвердить конкретный договор с провайдером, в котором будут содержаться условия использования общего имущества, монтаж, обслуживание, демонтаж сетей, перечень конкретного оборудования и другие», — отметила Светлана Разворотнева.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»