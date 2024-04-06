Как в ЧВК «Вагнер» — один в один. «Ратибор» прокомментировал вступление в «Ахмат»

«Братка, я уверен, что мы возьмем всех. Всех, кто с нами, всех, кто за Родину. Мы возьмем всех: неважно, кто ты — «амбрелла» не «амбрелла» (так в структуре ЧВК называют зэков — прим. ред.), даже и в полку создадим отдельное. Все будет то же самое, как в ЧВК «Вагнер», один в один. Без всяких бумажек <...> и прочего. Вся кухня наша остается та же, ниче не меняется», — заверил «Ратибор».

Командир ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» 6 апреля впервые прокомментировал присоединение к спецназу «Ахмат». Аудиозапись опубликована в Telegram-канале «Тринадцатый».

По словам командира, оставшиеся бойцы ЧВК встретили новость о вступлении в «Ахмат» с ликованием, так как команда и порядки остаются тем же, а руководить всеми будет сам «Ратибор».



О вступлении вагнеров в «Ахмат» накануне сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

