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    Как в ЧВК «Вагнер» — один в один. «Ратибор» прокомментировал вступление в «Ахмат»

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    Командир ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» 6 апреля впервые прокомментировал присоединение к спецназу «Ахмат». Аудиозапись опубликована в Telegram-канале «Тринадцатый».

    «Братка, я уверен, что мы возьмем всех. Всех, кто с нами, всех, кто за Родину. Мы возьмем всех: неважно, кто ты — «амбрелла» не «амбрелла» (так в структуре ЧВК называют зэков — прим. ред.), даже и в полку создадим отдельное. Все будет то же самое, как в ЧВК «Вагнер», один в один. Без всяких бумажек <...> и прочего. Вся кухня наша остается та же, ниче не меняется», — заверил «Ратибор».

    По словам командира, оставшиеся бойцы ЧВК встретили новость о вступлении в «Ахмат» с ликованием, так как команда и порядки остаются тем же, а руководить всеми будет сам «Ратибор».

    О вступлении вагнеров в «Ахмат» накануне сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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    АхматЧВК ВагнерРатибор
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