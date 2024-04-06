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    Путин запретил увольнение вдов ветеранов боевых действий и списал мобилизованным проценты по кредитам

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    Президент России Владимир Путин подписал изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Как сообщает Минобороны России в субботу, 6 апреля, согласно документу, устанавливается запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с супругой или супругом ветеранов боевых действий в течение одного года с момента их гибели.

    Также глава государства внес изменения в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ, лицами, принимающими участие в спецоперации, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

    Теперь проценты по потребительским кредитам, начисленные во время действия кредитных каникул участников СВО, будут списаны.

    Ранее во время встречи со студентами — участниками спецоперации в Петербургском государственном морском университете мобилизованный рассказал президенту о проблеме с процентами по кредитам при кредитных каникулах. По его словам, притом, что платежи по его кредитам, включая ипотечный, были заморожены — проценты продолжали накапливаться и задолженность перед банком росла.

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