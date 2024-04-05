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    На юго-востоке Петербурга на дорогу почти упал фонарный столб. Набережная перекрыта

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    8 комментариев

    Бетонный столб повис над проезжей частью в Невском районе Петербурга вечером 5 апреля. Дорога в сторону центра временно перекрыта.

    читатель «Фонтанки»

    О происшествии сообщают читатели «Фонтанки» и очевидцы в соцсетях. Машиной спасателей и дорожной полиции перекрыт проезд на отрезке Октябрьской набережной от улицы Новоселов и минимум до Тельмана, в сторону центра.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка уже довольно внушительная.

    Причины падения столба пока не ясны. На кадрах с места попавших в аварию автомобилей не видно.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    «Фонтанка» обратилась за комментарием в «Ленсвет».

    В ГБУ «Ленсвет» «Фонтанке» рассказали, что фонарный столб упал из-за ДТП и наезда на опору.

    «Вызван кран для демонтажа поврежденного оборудования», — уточнили в организации.

    Фото: «Яндекс.Карты»

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    © Фонтанка.Ру
    Октябрьская набережнаяПерекрыта дорога
    ЛАЙК2
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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    Гость05 Апр 2024 в 23:20
    а первомайские недели они не в мае они в апреле.
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 22:56
    "Ночь. Улица...Фонарь" А аптека где? Приватизировали твою аптеку. Людям деньги надо. А как же я? Как-как,-прекурсоры будешь? Если на готовый товар,-денег не хватает?
    +0−0
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