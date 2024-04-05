На юго-востоке Петербурга на дорогу почти упал фонарный столб. Набережная перекрыта

Бетонный столб повис над проезжей частью в Невском районе Петербурга вечером 5 апреля. Дорога в сторону центра временно перекрыта.
читатель «Фонтанки»
О происшествии сообщают читатели «Фонтанки» и очевидцы в соцсетях. Машиной спасателей и дорожной полиции перекрыт проезд на отрезке Октябрьской набережной от улицы Новоселов и минимум до Тельмана, в сторону центра.
По данным сервиса «
Причины падения столба пока не ясны. На кадрах с места попавших в аварию автомобилей не видно.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в «Ленсвет».
В ГБУ «Ленсвет» «Фонтанке» рассказали, что фонарный столб упал из-за ДТП и наезда на опору.
«Вызван кран для демонтажа поврежденного оборудования», — уточнили в организации.