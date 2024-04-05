Трое суток без электричества: жители Приозерского района остаются без света и отопления после обрывов ЛЭП

Жители нескольких поселков Приозерского района Ленобласти сообщили, что их дома по-прежнему остаются без электричества после аварий на линиях электропередачи, случившихся 2 апреля из-за сильного шквалистого ветра и ледяных дождей. Информацию 5 апреля подтвердили в 47news.



По уточненным сведениям, обесточенными остаются поселки Громово, Лосево и Соловьёвка; в социальных сетях на отсутствие электричества жалуются и жители Хвойного, Моторного, Быково, Цветково. У проживающих в пострадавших от непогоды населенных пунктах у людей нет света, отопления и сильно ограничены возможности приготовить пищу.