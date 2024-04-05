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    Трое суток без электричества: жители Приозерского района остаются без света и отопления после обрывов ЛЭП

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    4 комментария

    Жители нескольких поселков Приозерского района Ленобласти сообщили, что их дома по-прежнему остаются без электричества после аварий на линиях электропередачи, случившихся 2 апреля из-за сильного шквалистого ветра и ледяных дождей. Информацию 5 апреля подтвердили в 47news.

    По уточненным сведениям, обесточенными остаются поселки Громово, Лосево и Соловьёвка; в социальных сетях на отсутствие электричества жалуются и жители Хвойного, Моторного, Быково, Цветково. У проживающих в пострадавших от непогоды населенных пунктах у людей нет света, отопления и сильно ограничены возможности приготовить пищу.

    В Ленэнерго подтвердили, что восстановительные работы все еще продолжаются: к 79 отремонтированным ЛЭП в ближайшее время добавятся участки рядом с указанными поселками. Между тем жители опасаются, что за время отсутствия тепла в домах могут замерзнуть трубы.

    Еще одним следствием непогоды стал лесоповал в Ленобласти.

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    НепогодаЧПЛенобластьНет светаПриозерск
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    Комментарии 4

    Гость05 Апр 2024 в 18:07
    Раньше люди спокойно жили без электричества. Светить свет в вечернее время можно свечками
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 16:21
    *Замерзающая Европа* хихикает.)))))
    +6−0
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