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    Непогода устроила лесоповал в Ленобласти. Водителям рано расслабляться

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    4 комментария

    Дорожный комитет Ленобласти опубликовал видео работы дорожной техники в снегопад 3 апреля. По этим кадрам и не скажешь, что пошел второй месяц весны. А 4 апреля погода ожидается тоже не особо благоприятная.

    За сутки с дорог Ленобласти убрали 666 поваленных деревьев, рассказали 4 апреля в дорожном комитете. Региональные трассы чистят и обрабатывают почти 400 единиц техники. Кадры заснеженных дорог напоминают скорее середину зимы, чем апрель. Хотя снег был не на всей территории региона, отмечают в ведомстве: в отдельных районах все закончилось дождем.

    В четверг, 4 апреля, восток Ленобласти продолжит засыпать мокрым снегом, его ждут в Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском и Тихвинском районах. В Гатчинском, Тосненском и Киришском с 11 часов утра начнется потепление, а с 16 часов — снова похолодание. Аналогичные качели обещают в Луге и Сланцах. В остальных районах прогнозируют стабильный «минус» и ветер до 10 м/с.

    Во всех районах — скользко, поэтому водителям стоит быть внимательнее. Более того, ночью 5 апреля на севере области подморозит до -13 градусов, так что тем, кто уже успел переобуть машину, стоит рулить особенно аккуратно. В субботу, 6 апреля, ночью еще ждут снег и небольшой «минус», а днем — уже дождь и уверенный «плюс». На дорогах до утра будет гололедица. Также снова поднимется ветер — до 7–12 м/с.

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    Ленинградская областьНепогодаСнегПоваленные деревья
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    Комментарии 4

    Гость04 Апр 2024 в 12:30
    Символично 666 деревьев , 555 аварий
    +0−0
    28020699804 Апр 2024 в 12:30
    Где лесоповал?
    +0−0
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