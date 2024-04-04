Непогода устроила лесоповал в Ленобласти. Водителям рано расслабляться

Дорожный комитет Ленобласти опубликовал видео работы дорожной техники в снегопад 3 апреля. По этим кадрам и не скажешь, что пошел второй месяц весны. А 4 апреля погода ожидается тоже не особо благоприятная.
За сутки с дорог Ленобласти убрали 666 поваленных деревьев, рассказали 4 апреля в дорожном комитете. Региональные трассы чистят и обрабатывают почти 400 единиц техники. Кадры заснеженных дорог напоминают скорее середину зимы, чем апрель. Хотя снег был не на всей территории региона, отмечают в ведомстве: в отдельных районах все закончилось дождем.
В четверг, 4 апреля, восток Ленобласти продолжит засыпать мокрым снегом, его ждут в Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском и Тихвинском районах. В Гатчинском, Тосненском и Киришском с 11 часов утра начнется потепление, а с 16 часов — снова похолодание. Аналогичные качели обещают в Луге и Сланцах. В остальных районах прогнозируют стабильный «минус» и ветер до 10 м/с.
Во всех районах — скользко, поэтому водителям стоит быть внимательнее. Более того, ночью 5 апреля на севере области подморозит до -13 градусов, так что тем, кто уже успел переобуть машину, стоит рулить особенно аккуратно. В субботу, 6 апреля, ночью еще ждут снег и небольшой «минус», а днем — уже дождь и уверенный «плюс». На дорогах до утра будет гололедица. Также снова поднимется ветер — до 7–12 м/с.