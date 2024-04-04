Непогода устроила лесоповал в Ленобласти. Водителям рано расслабляться

Дорожный комитет Ленобласти опубликовал видео работы дорожной техники в снегопад 3 апреля. По этим кадрам и не скажешь, что пошел второй месяц весны. А 4 апреля погода ожидается тоже не особо благоприятная.

За сутки с дорог Ленобласти убрали 666 поваленных деревьев, рассказали 4 апреля в дорожном комитете. Региональные трассы чистят и обрабатывают почти 400 единиц техники. Кадры заснеженных дорог напоминают скорее середину зимы, чем апрель. Хотя снег был не на всей территории региона, отмечают в ведомстве: в отдельных районах все закончилось дождем.