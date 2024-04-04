Полицейский арестован по делу о вымогательстве взятки от мигранта в Петербурге

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в следственный изолятор сотрудника Адмиралтейского УМВД. Вину в корыстной помощи иностранке 26-летний Александр Мухитов не признал.



Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 4 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Мухитова под стражу. В СИЗО обвиняемого в вымогательстве взятки определили до 2 июня.

«Фонтанка» писала, что Мухитов — один из двух сотрудников полиции, уличённых в коррупции управлением собственной безопасности главка.