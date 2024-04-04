Полицейский арестован по делу о вымогательстве взятки от мигранта в Петербурге

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в следственный изолятор сотрудника Адмиралтейского УМВД. Вину в корыстной помощи иностранке 26-летний Александр Мухитов не признал.
Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 4 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Мухитова под стражу. В СИЗО обвиняемого в вымогательстве взятки определили до 2 июня.
«Фонтанка» писала, что Мухитов — один из двух сотрудников полиции, уличённых в коррупции управлением собственной безопасности главка.
С декабря 2020 года он работал старшиной тылового обеспечения в 77-м отделе. По версии следствия, на должностное преступление сотрудник пошёл в конце декабря — через пару месяцев после назначения подменным помощником оперативного дежурного.
Согласно материалам, полицейский занизил квалификацию правонарушения нарушительницы миграционного законодательства. Иностранка проживала в Петербурге без документов, её ждали суд и выдворение. Мухитов, уверено следствие, за 35 тысяч рублей предложил составить протокол по более мягкой части статьи, которая позволяла получить в качестве наказания только штраф. В Следственном комитете сообщали, что полицейскому заплатили 20 тысяч.
Мухитов вину не признал, в отличие от замначальника 43-го отдела Седова, которому также вменяют получение взятки от мигранта. Седову по ходатайству следствия назначен домашний арест.