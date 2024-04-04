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    Полицейский арестован по делу о вымогательстве взятки от мигранта в Петербурге

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    4 комментария

    Октябрьский районный суд Петербурга отправил в следственный изолятор сотрудника Адмиралтейского УМВД. Вину в корыстной помощи иностранке 26-летний Александр Мухитов не признал.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 4 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Мухитова под стражу. В СИЗО обвиняемого в вымогательстве взятки определили до 2 июня.

    «Фонтанка» писала, что Мухитов — один из двух сотрудников полиции, уличённых в коррупции управлением собственной безопасности главка.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга
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    С декабря 2020 года он работал старшиной тылового обеспечения в 77-м отделе. По версии следствия, на должностное преступление сотрудник пошёл в конце декабря — через пару месяцев после назначения подменным помощником оперативного дежурного.

    Согласно материалам, полицейский занизил квалификацию правонарушения нарушительницы миграционного законодательства. Иностранка проживала в Петербурге без документов, её ждали суд и выдворение. Мухитов, уверено следствие, за 35 тысяч рублей предложил составить протокол по более мягкой части статьи, которая позволяла получить в качестве наказания только штраф. В Следственном комитете сообщали, что полицейскому заплатили 20 тысяч.

    Мухитов вину не признал, в отличие от замначальника 43-го отдела Седова, которому также вменяют получение взятки от мигранта. Седову по ходатайству следствия назначен домашний арест.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга

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    Полицейский под арестом
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    Комментарии 4

    Гость04 Апр 2024 в 21:37
    ИЗ-ЗА ТАКИХ ПРОДАЖНЫХ ВСЕ БЕДЫ...
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 21:22
    Главаря ещё не взяли?
    +0−1
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