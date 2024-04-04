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    Суд Петербурга отправил замначальника отдела полиции под домашний арест. Его обвиняют в получении взятки от мигранта

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    Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения полицейскому, которого обвиняют в получении взятки от мигранта. 30-летнему замначальника отдела полиции № 43 Петроградского района Станиславу Седову назначили домашний арест до 2 июня.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 4 апреля, следующие два месяца Седов не сможет покидать свою квартиру в Мурино, общаться с другими лицами, за исключением близких, следователей и адвокатов, а также пользоваться телефоном и интернетом.

    По версии следствия, в период с 1 по 2 февраля Седов, будучи еще врио замначальника отдела полиции, через сотрудника отдела потребовал взятку у иностранца, который находился в камере для административно задержанных из-за повторного нарушения режима пребывания в России. За 40 тысяч рублей сотрудник 43-го отдела пообещал мигранту освободить его из камеры и не привлекать к административной ответственности — мужчине грозили штраф и выдворение из РФ. Иностранец согласился.

    Взятку Седову передали через посредника, который положил деньги в пожарный шкаф, после чего мигранта освободили.

    Седова задержали по подозрению в получении взятки (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ) 3 апреля. В тот же день ему предъявили обвинение. Мужчина полностью признал вину. Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, и суд удовлетворил ходатайство.

    Известно, что у Седова на иждивении находится малолетний ребенок.

    Ранее сообщалось о 25-летнем помощнике дежурного 77-го отдела полиции Адмиралтейского района, которого также подозревают в получении взятки за незаконное освобождение от ответственности иностранных граждан. Полицейский успел получить часть оговоренной суммы, а именно 20 тысяч рублей. Обоих сотрудников выявило управление собственной безопасности полицейского главка.

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    Комментарии 14

    Басик04 Апр 2024 в 19:20
    Да ладно, в нашем отделе эта обязанность лежит на участковых. Чтобы сам зам этим руки пачкал? Или подстава, или совсем опустился.
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 18:45
    милиционер это призвание? или ими рождаются?
    +0−0
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