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    Пострадавшие в «Крокусе» написали еще одно заявление в СК. Площадка отрицает обвинения

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    В Следственный комитет поступило новое заявление от имени 19 родственников погибших и пострадавших при теракте в Crocus City Hall, сообщает 4 апреля РИА Новости.

    Ранее они уже просили СК возбудить дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за претензий к огнестойкости материалов, из которых были сделаны занавес и кресла в зале. Также у пострадавших были вопросы к системе дымоудаления и эвакуационным выходам. В новом заявлении потерпевшие указывают другие аргументы, в том числе об отделке стен зала и проеме сцены.

    В пресс-службе Crocus Group 4 апреля заявили, что материалы, используемые при строительстве концертного зала, соответствовали всем стандартам.

    О том, что стены зрительного зала могли быть отделаны горючими материалами, способствующими быстрому распространению огня, сообщал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник агентства отметил высокую токсичность этих материалов.

    В «Крокусе» не согласны с таким выводом. По данным пресс-службы площадки, сейчас вопросами проверки здания занимается Следственный комитет.

    «Материалы, с использованием которых строился «Крокус Сити Холл», соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация», — добавили в пресс-службе.

    Сегодня ФСБ сообщила о задержании трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

    Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в здание проникли четверо вооруженных людей. Они начали стрелять в присутствующих, а затем с помощью легковоспламеняющейся жидкости устроили пожар. По последним данным, погибли 145 человек. Изначально задержали 11 человек, еще трех фигурантов поймали 4 апреля.

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    Комментарии 13

    Гость04 Апр 2024 в 16:38
    Люди не бедные,конечно заплатят..чего уж там,,млн по сорок каждому родственнику было бы справедливо..
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 16:33
    вообще-то поджигалось специальными термитными шашками - родственницами напалма, а никаким не бензином и коктейлями. сгорит усё, особенно с отключенной пожаркой
    +0−0
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