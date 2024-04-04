Пострадавшие в «Крокусе» написали еще одно заявление в СК. Площадка отрицает обвинения

В Следственный комитет поступило новое заявление от имени 19 родственников погибших и пострадавших при теракте в Crocus City Hall, сообщает 4 апреля РИА Новости.
Ранее они уже просили СК возбудить дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за претензий к огнестойкости материалов, из которых были сделаны занавес и кресла в зале. Также у пострадавших были вопросы к системе дымоудаления и эвакуационным выходам. В новом заявлении потерпевшие указывают другие аргументы, в том числе об отделке стен зала и проеме сцены.
В пресс-службе Crocus Group 4 апреля заявили, что материалы, используемые при строительстве концертного зала, соответствовали всем стандартам.
О том, что стены зрительного зала могли быть отделаны горючими материалами, способствующими быстрому распространению огня, сообщал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник агентства отметил высокую токсичность этих материалов.
В «Крокусе» не согласны с таким выводом. По данным пресс-службы площадки, сейчас вопросами проверки здания занимается Следственный комитет.
«Материалы, с использованием которых строился «Крокус Сити Холл», соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация», — добавили в пресс-службе.
Сегодня ФСБ сообщила о задержании трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»