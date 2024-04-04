В Петербурге апрельский гололёд отправил в больницы полтора десятка человек

Циклон «Патриция» вернул зиму в Петербург и добавил работы медикам. Минимум четырнадцать человек обратились в больницы с гололёдными травмами, каждый второй — с переломом. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
Падали в Выборгском, Приморском, Фрунзенском, Калининском, Адмиралтейском и Курортном районах, на подходе к метро, на пешеходных переходах, ступеньках организаций и у собственных домов.
Четырнадцать человек уже обратились в больницы, сколько всего пострадавших
Так, 40-летняя жительница Выборгского района сломала локтевой отросток, упав на Суздальском шоссе. Аналогичная травма, но на другой руке у
3 апреля погода устроила для петербуржцев аттракцион из грозы, града, ветра и снегопада. Самолеты кружили над Пулково, поезда отменяли, а дороги сковывали пробки. Потепление ждем только к концу недели.