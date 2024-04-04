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    В Петербурге апрельский гололёд отправил в больницы полтора десятка человек

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    2 комментария

    Циклон «Патриция» вернул зиму в Петербург и добавил работы медикам. Минимум четырнадцать человек обратились в больницы с гололёдными травмами, каждый второй — с переломом. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 апреля.

    Падали в Выборгском, Приморском, Фрунзенском, Калининском, Адмиралтейском и Курортном районах, на подходе к метро, на пешеходных переходах, ступеньках организаций и у собственных домов.

    Четырнадцать человек уже обратились в больницы, сколько всего пострадавших 3 апреля — неизвестно. У семерых ушибы и травмы головы, остальные падали менее удачно, им диагностировали переломы.

    Так, 40-летняя жительница Выборгского района сломала локтевой отросток, упав на Суздальском шоссе. Аналогичная травма, но на другой руке у 61-летней петербурженки, поскользнувшейся в Винокурцевском проезде. 45-летний мужчина упал на Бухарестской улице и сломал лодыжку. Для 59-летнего пешехода падение на переходе «Краб» над Будапештской улицей обернулось переломом двух рёбер и сотрясением мозга. 66-летний житель Купчино сломал три ребра у дома на улице Олеко Дундича.

    3 апреля погода устроила для петербуржцев аттракцион из грозы, града, ветра и снегопада. Самолеты кружили над Пулково, поезда отменяли, а дороги сковывали пробки. Потепление ждем только к концу недели.

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    Комментарии 2

    Гость04 Апр 2024 в 13:50
    Это восьмой ребёнок отправил, а не гололёд!
    +0−0
    28078736004 Апр 2024 в 13:32
    Не апрельский гололед, а безответственный губернатор
    +0−0
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