Ведущего российского борца Садулаева не пустили на Олимпиаду

Российского борца Абдулрашида Садулаева не допустили до участия в лицензионном олимпийском турнире в Баку, а значит он не сможет отобраться на Олимпиаду в Париже. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).



Это второе такое решение в отношении Садулаева. Отмечается, что его не допустила до соревнования Международная федерация (UWW) 3 апреля.

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили подтвердил, что даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям из-за запрета от МОК.

Вместо него в турнире выступит Алихан Жабраилов. Садулаев — двукратный олимпийский чемпион, также на его счету пять побед на чемпионатах мира. Лицензионный турнир пройдет с 5 по 7 апреля.