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    Ведущего российского борца Садулаева не пустили на Олимпиаду

    1987
    24 комментария

    Российского борца Абдулрашида Садулаева не допустили до участия в лицензионном олимпийском турнире в Баку, а значит он не сможет отобраться на Олимпиаду в Париже. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

    Это второе такое решение в отношении Садулаева. Отмечается, что его не допустила до соревнования Международная федерация (UWW) 3 апреля.

    Глава ФСБР Михаил Мамиашвили подтвердил, что даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям из-за запрета от МОК.

    Вместо него в турнире выступит Алихан Жабраилов. Садулаев — двукратный олимпийский чемпион, также на его счету пять побед на чемпионатах мира. Лицензионный турнир пройдет с 5 по 7 апреля.

    Ранее стало известно, что в Олимпиаде не примут участия российские лучники, гребцы и скалолазы.

    Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх — 2024 под нейтральным флагом. Однако в критериях допуска к летней Олимпиаде отмечается, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами могут выступать только в индивидуальном статусе нейтральных атлетов, без возможности представлять национальные команды.

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    Комментарии 24

    Гость04 Апр 2024 в 13:58
    Кого российского не пустили?
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 13:37
    На сей раз многим из вышестоящих не получится пиарится на спортивных достижениях, их просто не будет.
    +0−1
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