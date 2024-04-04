Ведущего российского борца Садулаева не пустили на Олимпиаду

Российского борца Абдулрашида Садулаева не допустили до участия в лицензионном олимпийском турнире в Баку, а значит он не сможет отобраться на Олимпиаду в Париже. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Это второе такое решение в отношении Садулаева. Отмечается, что его не допустила до соревнования Международная федерация (UWW) 3 апреля.
Глава ФСБР Михаил Мамиашвили подтвердил, что даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям из-за запрета от МОК.
Вместо него в турнире выступит Алихан Жабраилов. Садулаев — двукратный олимпийский чемпион, также на его счету пять побед на чемпионатах мира. Лицензионный турнир пройдет с 5 по 7 апреля.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх — 2024 под нейтральным флагом. Однако в критериях допуска к летней Олимпиаде отмечается, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами могут выступать только в индивидуальном статусе нейтральных атлетов, без возможности представлять национальные команды.