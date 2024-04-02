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    Российские гребцы отказались от участия в Олимпиаде

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    Российские гребцы не будут участвовать в квалификационных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже. Об этом 2 апреля заявил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, передает пресс-служба организации.

    Он отметил, что, хотя спортсмены хотят участвовать в международных соревнованиях, предложение участвовать на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и дополнительными финансовыми обязательствами не может быть принято.

    Свирин также отметил, что данная ситуация противоречит спортивным нормам и законам и что спортсмены сильно переживают из-за сложившейся ситуации.

    Посол РФ в Париже Алексей Мешков предупредил российских туристов о том, что они должны быть готовы к трудностям, если захотят приехать на Олимпиаду.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился мнением о наших спортсменах: «Если он выиграет, мы что, не будем им гордиться, потому что он без нашего флага? Будем гордиться. Он сам и будет флагом!»

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    Комментарии 23

    Гость03 Апр 2024 в 00:05
    греби отседа
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